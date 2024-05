Wien (www.fondscheck.de) - Sven Pfeil managt den Nachranganleihenfonds Aramea Rendite Plus (ISIN DE000A0NEKQ8/ WKN A0NEKQ) seit seiner Auflage 2008, so die Experten von "FONDS professionell".Was ihn antreibe, erzähle der sportliche Portfoliomanager bei einem Treffen in seiner Heimatstadt Hamburg.Es sei dunkel und frisch an diesem Februarmontag an der Hamburger Außenalster. Um kurz vor sieben Uhr würden vereinzelt Ruderboote durch das Wasser ziehen. Auf der Promenade seien eifrige Läufer unterwegs. Als die erste Morgenröte über dem Fluss aufsteige, sei er da. "Moin", sage der Vorstand der Hamburger Investmentboutique Aramea und Manager des Nachranganleihenfonds Aramea Rendite Plus. "Sollen wir zu unserem Büro in der Mönckebergstraße joggen?", frage Pfeil. Schon gehe es los in Richtung Zentrum. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...