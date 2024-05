Deutschnofen (ots) -Wandern im Weltnaturerbe Dolomiten, umgeben vom majestätischen Latemar-Massiv, dem imposanten Rosengarten und Südtirols Grand Canyon "die Bletterbachschlucht am Weißhorn", ist ein unvergessliches Erlebnis, das Natur- und Outdoor-Enthusiasten aus aller Welt anzieht. Eingebettet in die traumhafte Landschaft Südtirols, bietet die Region rund um den Ort Obereggen eine Vielzahl von Wanderwegen, die sowohl für erfahrene Bergsteiger als auch für Genusswanderer geeignet sind.Der Latemar, mit seinen markanten Felsformationen und den sanften Almwiesen, ist eine beeindruckende Kulisse für Outdoor-Aktivitäten aller Art. Wanderer können sich auf gut markierten Pfaden durch die Berglandschaft bewegen. Von einfachen Spaziergängen, entlang der grünen Almen bis hin zu anspruchsvollen Bergtouren auf die Gipfel des Latemar-Gebirges mit traumhaftem Ausblick, ist für jeden Geschmack etwas dabei.Das Durchwandern des Grand Canyon Geoparc Bletterbach ist eine faszinierende Zeitreise durch Jahrmillionen Erdgeschichte. Das Dolomiten UNESCO-Welterbe öffnet ein Fenster in das Herz der Berge, enthüllt die Geheimnisse der Gesteine und gewährt Einblicke in den Aufbau der Dolomiten.Der Rosengarten ist ein weiteres Highlight der Region. Ein Bergmassiv von etwa 8 km Länge, das sich vom Schlernmassiv im Norden bis zum Karerpass im Süden erstreckt. Der Rosengarten ist auch bekannt für seine Vielfalt an Wanderwegen, die von einfachen Spaziergängen bis hin zu herausfordernden Klettersteigen reichen.Ein besonderer Hoteltipp im Herzen der Dolomiten ist das Hotel & Reiterhof Obereggen. Es befindet sich auf einem sonnigen Hochplateau auf 1550 m Seehöhe im gleichnamigen Ort Obereggen. Hier finden Wanderer, Skifahrer und Naturliebhaber den idealen Ausgangspunkt, um die Schönheit der Umgebung zu erkunden. Die freundlichen Mitarbeiter stehen Ihnen gerne mit Tipps und Empfehlungen für Wanderungen, Bergtouren und andere Freizeitaktivitäten zur Seite.Das Hotel Obereggen mit eigenem Reiterhof bietet einen angenehmen und gemütlichen Aufenthalt. Dazu gehört raffiniert zu essen, dank einer traditionell-alpinen und mediterranen Küche. Das Verweilen auf der große Sonnen- & Panoramaterrasse lädt zu einem Drink und einem Plausch in Geselligkeit ein. Entspannung genießen Sie in den verschiedenen Saunen, im Dampfbad, im Außenwhirlpool, am Kraftort beim Biobadeteich und bei individuellen Massagen.Auch die Kids kommen nicht zu kurz: mehrere Spielzimmer, Spielplätze und die Kinderbetreuung von MO - FR sorgen für Spiel & Spaß bei den kleinen Gästen. Ein Mehrwert ist der eigene Reitstall mit Reitunterricht und der Bauernhof gleich nebenan.Ob im Sommer oder im Winter, das kleine und feine Hotel & Reiterhof Obereggen ist der ideale Rückzugsort in der atemberaubenden Bergwelt der Südtiroler Dolomiten. Die Gastfreundschaft, die malerische Umgebung als auch die ländliche Atmosphäre verzaubern und man genießt unvergessliche Momente voller Natur und Abenteuer.Genuss Wanderangebot im Frühsommer vom 01.06.-14.07.2024 und Spätsommer ab 08.09.20247 Nächte pro Person ab Euro 840,- inklusive- täglich Frühstück und Nachmittagskuchen vom Buffet- abends ein 4 bis 5 Gänge Menü- 1 Weinverkostung der autochthonen Weine Südtirols mit Sommelier Lissy- Guest Pass Eggental für öffentliche Verkehrsmittel kostenlos und uneingeschränkt nutzen (Bus u. Bahnlinien)- + besondere Urlaubszuckerl: der Mountain Pass im Wert von Euro 69,- mit 3 Tage Liftfahren ist inklusive sowie eine 25-minütige Entspannungsmassage pro PersonWeiterführende Informationen unter: www.hotel-obereggen.itPressekontakt:Hotel & Reiterhof Obereggen ***superiorFamilie PichlerObereggen 18I-39050 ObereggenTel. +39 0471 615 722info@hotel-obereggen.itwww.hotel-obereggen.itPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Hotel Obereggen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171548/5773503