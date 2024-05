Ermöglicht einen schnellen Weg, die Vorteile von KI-gestützter Entscheidungsfindung zu erleben

Gartner Supply Chain Symposium/Xpo- Aera Technology, das Unternehmen für Decision Intelligence, kündigte heute auf dem Gartner® Supply Chain Symposium/Xpo 2024 Gartner Supply Chain Symposium/Xpo 2024 aufgrund der gestiegenen Nachfrage neue Funktionen für seinen Aera Test Drive an. Mit den Test Drives der Firma können Unternehmen schnell Funktionen der Aera Decision Cloud-Plattform einsetzen und die Decision Intelligence-Funktionalität innerhalb ihrer IT- und Datenumgebungen erleben. Globale Marktführer haben innerhalb von 4 bis 5 Wochen Ergebnisse erzielt, womit sie ihren Wert schnell unter Beweis gestellt und interne Genehmigungen für groß angelegte Implementierungen schneller erhalten haben.

"Angesichts der zunehmenden Marktakzeptanz von Decision Intelligence sind wir der Meinung, dass Unternehmen schnelle und leicht zugängliche Möglichkeiten benötigen, um mit der KI-Entscheidungsautomatisierung zu beginnen und die Vorteile zu nutzen", so Fred Laluyaux, CEO von Aera Technology. "Mit unseren Test Drives räumen wir erneut die Hürden für die Operationalisierung großartiger KI-Initiativen aus dem Weg."

Laut Gartner® sehen sich 31 der Führungskräfte in der Lieferkette mit Problemen bei der Entscheidungsfindung in Echtzeit konfrontiert, weil die Analyseergebnisse nicht aussagekräftig genug sind, um Maßnahmen zu ergreifen, und weil sie nicht in der Lage sind, Pilotprojekte zu skalieren, und 34 haben keine Roadmap für die digitale Transformation.*

Aera löst diese Herausforderung, indem die Teilnehmer des Test Drive Zugang zu den Kernfunktionen der Aera Decision Cloud erhalten, um einen praktischen, funktionalen und individuellen Einblick in die KI-Entscheidungsautomatisierung zu erhalten. Unternehmen können, ohne bestehende Systeme und Datenquellen zu ersetzen oder zu unterbrechen, schnell einsteigen, trainieren und mit der Erweiterung und Automatisierung von digitalen Entscheidungen beginnen. Die Teilnehmer des Test Drive erhalten ein vordefiniertes Decision Data Model ihrer aggregierten, harmonisierten Datensätze, das aufschlussreiche Analysen und vordefinierte KPIs für die Bereiche Beschaffung, Fertigung, Bestellung, Logistik und Vertrieb enthält. So erhalten Sie unmittelbar Einblick in den Zustand Ihrer Lieferkette und können anhand von Ursachenanalysen Probleme erkennen und digitale Entscheidungen treffen. Jedes Unternehmen erhält eine wertorientierte Decision Intelligence-Roadmap, die gemeinsam mit den Teilnehmern und ihren Führungsteams erstellt wird.

Außerdem erhalten sie Zugang zu einer Reihe von Aera Skills Entscheidungsfindungsfunktionen, die von der Plattform zur Verfügung gestellt werden, um eine Reihe von betrieblichen Problemen zu verstehen, Empfehlungen auszusprechen, zu handeln und zu lernen um Entscheidungen für Stammdaten, dynamische Sicherheitsbestände und Bestandsausgleich zu optimieren und zu beschleunigen. Neue Funktionen wie Auftragsabwicklung, logistische Ereignisse und CO2-Emissionsmanagement werden folgen.

Die Teilnehmer können außerdem die Vorteile der Aera-Plattform kennenlernen, die jetzt um generative KI erweitert wurde. Damit wird die Entscheidungsautomatisierung durch eine wirklich konversationelle Schnittstelle optimiert, die hochdetaillierte, genaue und kontextuell sinnvolle Empfehlungen zur Beantwortung offener Fragen generiert, schnell und effektiv Problemlösungen für komplexe Anwendungsfälle bietet und vieles mehr.

Die Test Drives bieten Vorteile für Geschäftskunden, IT-Teams und die Unternehmensleitung:

Geschäftskunden: Sammeln von praktischen Erfahrungen mit KI-Technologien zur Verbesserung und Beschleunigung von Entscheidungen Verbundene, harmonisierte Daten und Einblicke in den spezifischen Geschäftskontext eines Unternehmens erhalten Zugriff auf Echtzeitinformationen mit datengestützten Analysen, vordefinierten KPIs und Entscheidungsempfehlungen Nutzung der Funktionen von Aera Decision Cloud und Aera Skills, um unternehmerische Fragen zu verstehen, Empfehlungen abzugeben, Entscheidungen auszuführen und aus den Ergebnissen der Entscheidungen zu lernen



Informationstechnologie: Verständnis der kommerziellen und technischen Anforderungen für den Einsatz von KI-Entscheidungsautomatisierung Validierung der Bereitschaft und Fähigkeit des Unternehmens, Decision Intelligence einzusetzen Nutzung der umfangreichen Funktionen der Aera Data Workbench zur Erfassung und Harmonisierung von Unternehmensdaten in großem Umfang



Unternehmensleitung: Die Effizienz, den Service und die Geschäftsergebnisse aus erster Hand betrachten, um Leistungsstrategien voranzutreiben Verstehen, wie man Decision Intelligence am besten einsetzt, um bestimmte KPIs zu übertreffen, schneller zu skalieren und den Wert zu maximieren Das Time-to-Value- und Value-over-Time-Potenzial durch eine Aera Skills-Roadmap und eine Aera Technology-Partnerschaft verstehen



Wenn Sie Interesse an einer Demo der Test Drive-Funktionen von Aera Technology auf dem Gartner Supply Chain Symposium/Xpo in Orlando haben, besuchen Sie den Aera Technology-Stand Nr. 800 oder vereinbaren Sie hier einen Termin für eine Demo.

Weitere Informationen über das Test Drive-Programm von Aera Technology erhalten Sie unter www.aeratechnology.com/test-drive.

Über das Gartner Supply Chain Symposium/Xpo

CSCOs und Supply-Chain-Führungskräfte werden kontinuierlich mit zunehmend komplexen Herausforderungen konfrontiert, während von ihnen erwartet wird, dass sie andere übertreffen und überdurchschnittliche Leistungen erbringen. Führende Supply-Chain-Organisationen handhaben Turbulenzen, indem sie aktuelle Probleme lösen und sich für langfristigen Erfolg positionieren. Das Gartner Supply Chain Symposium/Xpo 2024 bietet pragmatische Ratschläge und zukunftsorientierte Einblicke für Lieferketten, um jetzt und in Zukunft erfolgreich zu sein. Vernetzen Sie sich mit mehr als 3.000 Gleichgesinnten und prüfen Sie neue Technologien auf unserer Ausstellungsbühne.

