Im Schulungsangebot der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG & Co. KG steht nun ein KI-Bot für die Lernenden bereit. Er kann Fragen beantworten, Sachverhalte erklären und spricht mehr als 80 Sprachen. Die GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG & Co. KG baut ihr Schulungsangebot für die Vorbereitung auf die IHK-Sachkundeprüfung nach § 34d GewO (Fachleute für Versicherungsvermittlung IHK) aus. Der KI-Bot namens "Buch-Bot" steht für die Teilnehmenden als zusätzliches interaktives Lernwerkzeug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...