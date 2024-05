Tagesausblick für 07.05.: DAX - Zinsspekulationen stützen. Bilanzdaten und Apple-Keynote im Blickpunkt

Die US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag schürten auch zu Wochenbeginn Spekulationen auf baldige Zinssenkungen in den USA. Hoffnungen auf einen anziehenden Konsum nach den Feiertagen in China und mögliche staatliche Stützungsmaßnahmen für den chinesischen Immobiliensektor sorgten auch in Asien für gute Stimmung. So stieg der DAX® zeitweise auf 18.200 Punkte. Morgen steht eine Flut von Unternehmenszahlen zur Veröffentlichung an. Apple lädt zudem zur Keynote.

Die Anleihemärkte waren heute auf Konsolidierungskurs. Sowohl in Europa als auch in den USA gaben die Renditen von kurz- und langfristigen Staatspapieren teilweise deutlich nach. Die Edelmetalle profitierten von dieser Entwicklung. Gold und Silber legten deutlich zu. Die bullishe Stimmung bei den Aktien, Anleihen und Edelmetallen kam am Ölmarkt kaum an. Die Notierung für das Barrel Brent Crude Oil stagnierte bei rund 83,50 USD.

Unternehmen im Fokus

BioNTech brach nach schwachen Zahlen ein. Deutsche Post und RWE notierten heute Ex-Dividende. Eckert & Ziegler hat bei EUR 37,75 einen wichtigen Kreuzwiderstand überwunden. Die nächste Hürde liegt bei EUR 39,70. Henkel erreichte nach der Prognoseerhöhung und positiven Analystenkommentaren den höchsten Stand seit Anfang 2022. Hugo Boss kann sich nach dem Kurssturz der vergangenen Woche bei EUR 48,30 zunächst fangen. Xiaomi hat Infineon als Halbleiterhersteller des ersten E-Autos ausgewählt. Die Aktie des Chipherstellers legte daraufhin zu. Beim Batterieherstellers Varta scheint die Talfahrt des Aktienkurses zunächst gestoppt. In den zurückliegenden Tagen zog das Papier sogar deutlich an. Kommende Woche wird der Konzern Zahlen und möglicherweise einen neuen Restrukturierungsplan vorlegen.

Morgen melden aus Europa unter anderem About You, Deutsche Post, Ferrari, Fresenius Medical Care, Heidelberg Materials, Infineon, Jungheinrich, Klöckner, Metro, Norma Group, Schaeffler, Siemens Healthineers, Teamviewer Wacker Neuson und Zalando. Aus den USA kommen Zahlen von Walt Disney. Apple lädt zu Keynote.

Wichtige Termine: