Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag erneut höher geschlossen. Insgesamt dominierten im Schweizer Leitindex klar die positiven Vorzeichen. Einzig Index-Schergewicht Nestlé belastete ab dem späten Nachmittag zunehmend und verhinderte ein noch deutlicheres Tagesplus. Insgesamt sei der Handel in der wegen Auffahrt verkürzten Handelswoche aber eher in ruhigen Bahnen verlaufen, hiess es im Markt. So sei die Nachrichtenlage von Unternehmensseite ...

