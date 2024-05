DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Rafah-Offensive:

"Niemand bestreitet das Selbstverteidigungsrecht Israels nach dem Massaker, das die Hamas am 7. Oktober an israelischen Zivilisten verübt hatte. Selbstverteidigungsrecht heißt aber nicht, das Völkerrecht brechen zu dürfen. Es befreit nicht von der Pflicht, Maß zu halten. Was ist noch Selbstverteidigung, was blinde Vergeltung, was sogar Völkerrechtsbruch? Die Abgrenzung ist in einem religiös aufgeladenen Konflikt, in dem beide Parteien in den vergangenen Jahrzehnten große Schuld auf sich geladen haben, nicht immer einfach. Viel aber spricht dafür, dass Netanjahu die roten Linien längst überschritten hat."/yyzz/DP/nas