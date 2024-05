Am 22. April verursachte ein Hagelsturm in der Region Murcia, Spanien, erhebliche Schäden, die nun eingeschätzt wurden. Insgesamt wurden laut Fructidor.com 4.450 Hektar beschädigt, darunter 582 Hektar Aprikosen und 204 Hektar Pfirsiche, wie aus Daten der Techniker des regionalen Landwirtschaftsministeriums hervorgeht. Bildquelle: Pixabay Die am stärksten betroffenen Gebiete...

