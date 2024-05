Washington - Kurz vor dem ersten bemannten Testflug des krisengeplagten Raumschiffs «Starliner» ist der geplante Start in der Nacht zum Dienstag abgesagt worden. Ein Sauerstoffventil an der «Atlas V»-Rakete müsse untersucht werden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa zur Begründung mit. Die beiden Nasa-Astronauten Barry Wilmore und Suni Williams hätten die «Starliner»-Kapsel wieder verlassen und seien in ihr Crew-Quartier am Weltraumbahnhof Cape ...

