FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Schweden findet wegen Christi Himmelfahrt am Donnerstag nur ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

Muss Infineon Technologies abermals seine Jahresprognose zusammenstreichen? Mehrere Analysten erwarten das, wenn der Chipkonzern seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vorlegt. Auch der aktuelle Marktkonsens sieht den Umsatz für 2024 eher am unteren Ende der Zielspanne und nicht in der Mitte. Für den DAX-Konzern wäre es die zweite Senkung in Folge, nachdem er schon Anfang Februar die Umsatzschätzung um 1 Milliarde Euro kürzen musste. Wettbewerber STMicro hat seine Ziele kürzlich schon gekürzt. Auch dort hatten Analysten diesen Schritt im Vorhinein erwartet. Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23/24 ggVj Zahl 2Q22/23 Gesamtumsatz 3.604 -13% 13 4.119 Segmentergebnis 651 -45% 13 1.180 Segmentergebnis-Marge 18,1 -- 13 28,6 Ergebnis nach Steuern 409 -50% 13 826 Ergebnis je Aktie - unverwässert 0,31 -51% 13 0,63 Ergebnis je Aktie ber - verwässert 0,38 -45% 13 0,69 Umsatz Automotive 2.089 +0,4% 13 2.080 - Green Industrial Power 485 -13% 13 558 - Power & Sensor Systems 671 -27% 13 925 - Connected Secure Systems 357 -35% 13 550 Ergebnis Automotive 508 -21% 13 647 - Green Industrial Power 96 -47% 13 181 - Power & Sensor Systems 20 -90% 13 197 - Connected Secure Systems 30 -81% 13 155

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HENSOLDT

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz 337 -0,2% 3 338 EBITDA bereinigt 34 +13% 3 30

JUNGHEINRICH

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Auftragseingang 1.347 -0,2% 4 1.350 Umsatz 1.309 +1% 4 1.291 EBIT 106 -11% 4 120,1 EBIT-Marge 8,1 -- -- 9,3 Ergebnis vor Steuern 100 -16% 4 120 Ergebnis nach Steuern 74 -17% 4 88 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,73 -17% 3 0,88

SCHAEFFLER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz 4.130 -1% 5 4.152 EBIT bereinigt 279 -17% 5 336 EBIT-Marge bereinigt 6,7% -- 5 8,1%

Weitere Termine:

06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 1Q (14:00 Investorenkonferenz)

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/About You Holding SE, Jahresergebnis

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q

07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1Q

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1Q, (10:00 PK)

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q

08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 1Q

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis

10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV

10:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, HV

10:00 AT/Wienerberger AG, HV

10:30 DE/Talanx AG, HV

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q

18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1H

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Kontron 0,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Auftragseingang März saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 08:00 Handelsbilanz März Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +22,0 Mrd Euro zuvor: +21,4 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm Importe PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +3,2% gg Vm - EU 11:00 Einzelhandelsumsatz März Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 18.376,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 5.207,75 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 18.185,00 -0,1% Nikkei-225 38.727,75 +1,3% Schanghai-Composite 3.141,35 +0,0% Hang-Seng-Index 18.445,85 -0,7% +/- Ticks Bund -Future 131,59 +16 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 18.175,21 +1,0% DAX-Future 18.370,00 +1,0% XDAX 18.221,32 +1,1% MDAX 26.567,44 +1,0% TecDAX 3.291,74 +0,8% EuroStoxx50 4.956,96 +0,7% Stoxx50 4.400,19 +0,5% Dow-Jones 38.852,27 +0,5% S&P-500-Index 5.180,74 +1,0% Nasdaq-Comp. 16.349,25 +1,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,43 +41

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Dienstag mit Aufschlägen erwartet. Damit folgen sie der Aufwärtsbewegung an der Wall Street nach Handelsschluss in Europa. Stark entwickelte sich dort der Semiconductor-Index, der um 3 Prozent zulegte. Aus dem DAX legen in dieser Woche ein Viertel der Unternehmen ihre Zahlen vor. Aber auch aus der zweiten Reihe aus Deutschland wie auch aus Europa stehen einen Reihe von Quartalsberichten zur Veröffentlichung an.

Rückblick: Die zweite Veröffentlichung des Einkausfmanagerindex aus Europa wurde positiv gewertet. Er deutete darauf hin, dass der Euroraum der Stagnation entfliehen kann. Zudem stützte der Sentix-Konjunkturindikator aus Deutschland, der im Mai erneut gestiegen war. Der Sektor der Versicherer (+1,7%) stellte den Gewinner. Nach dem Abverkauf zum Wochenschluss erholte sich die Aktie von Axa nun um 2,1 Prozent. Den Belastungsfaktor hatte der gescheiterte Verkauf des Lebensversicherungs-Portfolios geliefert. Das Scheitern stuften die DZ-Analysten als bedauerlich ein, es sei allerdings auch kein Problem. Für Atos ging es 4,4 Prozent abwärts. Das Unternehmen strebt eine Vereinbarung zur Umstrukturierung bis zum 31. Mai an. Mit Anleihengläubigern hat sich Atos nun über 100 Millionen Euro Erleichterung geeinigt, bei Verhandlungen Paris mit Banken sowie dem französischen Staat geht es nun um weitere 350 Millionen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Ex Dividende wurden DHL sowie RWE gehandelt. Gestützt wurde die Stimmung vom Sentix-Konjunkturindikator. Zalando schlossen 2,6 Prozent im Plus. Der Einzelhandelsverband HDE hatte die Prognose für den Online-Handel 2024 angehoben. Am Dienstag legen unter anderem Infineon (+2,5%) Quartalszahlen vor. Analysten erwarten ein Zusammenstreichen der Jahresprognose. Auch Heidelberg Materials (+1,9%) legt am Dienstag Geschäftszahlen vor. Der Absatz in der Zement- und Baustoffbranche war zu Jahresbeginn rückläufig. Analysten erwarten deshalb bei den Heidelbergern trotz Preiserhöhungen leicht schrumpfende Einnahmen und etwas schwächere Margen.

XETRA-NACHBÖRSE

Lufthansa zeigten sich im nachbörslichen Handel am Montag wenig verändert. Die Fluggesellschaft hat mit Till Streichert, derzeit CFO bei der Amadeus IT Group, einen Nachfolger für den scheidenden Finanzvorstand Remco Steenbergen gefunden. Cliq Digital wurden kräftig um rund 34 Prozent niedriger gestellt. Der Streaminganbieter wird pessimistischer für das Gesamtjahr. Nach einem Umsatz- und Ergebnisrückgang im ersten Quartal hat das Unternehmen seinen Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt.

USA - AKTIEN

Fester - Damit setzte sich die jüngste Aufwärtsbewegung fort. Der zuletzt schwächer als gedacht ausgefallene Arbeitsmarktbericht hat die Spekulationen auf baldige Zinssenkungen am Leben gehalten, ohne jedoch echte Konjunkturängste zu streuen. Der Zinsterminmarkt preist nun wieder mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 50 Prozent eine Zinssenkung im September um 25 Basispunkte ein, mit höher liegenden Zinsschritten sind es sogar rund 68 Prozent. Zum Wochenschluss hatte dieser Wert noch bei rund 66 Prozent gelegen. Die derzeitige Geldpolitik der Federal Reserve sollte die Inflation wieder auf ein angemessenes Niveau drücken, meinte der Präsident der Richmond-Fed, Thomas Barkin. Mit einem soliden Arbeitsmarkt und einer widerstandsfähigen Wirtschaft könne sich die Fed eine abwartende Haltung mit Blick auf die Zinsen erlauben. Berkshire Hathaway hat im ersten Quartal einen Anstieg des Betriebsgewinns um 39 Prozent nach Steuern auf einen Rekordwert erzielt. Berkshire verringerte außerdem seinen massiven Anteil an Apple im ersten Quartal um etwa 13 Prozent. Die B-Aktie von Berkshire Hathaway stieg um 1,0 Prozent - Apple gaben um 0,9 Prozent nach. Boeing fielen um 0,8 Prozent. Die US-Luftsicherheitsbehörde FAA hat eine neue Untersuchung gegen Boeing eingeleitet. Dabei gehe es um die Inspektionen des 787 Dreamliners und die Frage, ob Mitarbeiter Aufzeichnungen verfälscht haben. Perficient schossen um 52,3 Prozent nach oben. Der IT-Berater wird von EQT für rund 3 Milliarden US-Dollar übernommen. Biontech (+0,7%) hat im ersten Quartal bei einem Umsatz von knapp 188 Millionen Euro einen Nettoverlust von 315 Millionen eingefahren. Biontech sieht sich jedoch auf einem guten Weg, das Jahresziel von zehn oder mehr potenziell zulassungsrelevanten Studien in der Pipeline bis Ende 2024 zu erreichen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,83 +1,3 4,82 41,3 5 Jahre 4,49 -1,6 4,50 48,8 7 Jahre 4,48 -2,2 4,51 51,3 10 Jahre 4,49 -2,5 4,51 60,8 30 Jahre 4,64 -3,2 4,67 66,9

Am Anleihemarkt gaben die Renditen weiter nach - getrieben von den wieder aufgekommenen Zinssenkungsfantasien aufgrund der schwächeren Konjunkturdaten vom Freitag.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0768 -0,0% 1,0769 1,0776 -2,5% EUR/JPY 166,36 +0,4% 165,74 165,91 +6,9% EUR/CHF 0,9768 +0,1% 0,9758 0,9758 +5,3% EUR/GBP 0,8577 +0,1% 0,8572 0,8572 -1,1% USD/JPY 154,48 +0,4% 153,90 153,97 +9,7% GBP/USD 1,2555 -0,1% 1,2563 1,2572 -1,3% USD/CNH 7,2196 +0,1% 7,2141 7,2129 +1,4% Bitcoin BTC/USD 63.398,93 -0,3% 63.599,06 63.385,81 +45,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich mit den weiter nachgebenden Marktzinsen wenig verändert. Der Dollarindex legte leicht um 0,1 Prozent zu.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,60 78,48 +0,2% +0,12 +8,4% Brent/ICE 83,47 83,33 +0,2% +0,14 +9,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen etwas an. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhten sich um bis zu 0,6 Prozent. Die Sorge, dass der Nahostkonflikt Transport- und Versorgungsprobleme nach sich ziehen könnte, hielt sich am Markt. Die Hamas hat indessen wohl einem Vorschlag für eine Feuerpause im Gazastreifen zugestimmt. Das teilte die Palästinenserorganisation am Montagabend in einer knappen Stellungnahme mit, ohne Details zu nennen. Stunden zuvor hatte Israel Evakuierungen in Rafah wegen einer bevorstehenden Offensive angeordnet. Ein Vertreter Israels sagte, der Plan werde geprüft. Saudi-Arabien hat derweil die Preise ab Juni angehoben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.321,70 2.323,64 -0,1% -1,94 +12,6% Silber (Spot) 27,32 27,45 -0,5% -0,13 +14,9% Platin (Spot) 964,18 959,25 +0,5% +4,93 -2,8% Kupfer-Future 4,63 4,63 -0,2% -0,01 +18,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte deutlich zu. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 1,0 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die sinkenden Marktzinsen, die das selbst zinslose Edelmetall attraktiver machten. Auch erweitern Zentralbanken wie jene in China weiterhin ihre Goldreserven. Laut Bank of America ist dies ein Schritt, um sich vom US-Dollar zu lösen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

ISRAEL

Die Hamas hat einem Vorschlag für eine Feuerpause im Gazastreifen zugestimmt. Das teilte die Palästinenserorganisation am Montagabend in einer knappen Stellungnahme mit, ohne Details zu nennen. Stunden zuvor hatte Israel Evakuierungen in Rafah wegen einer bevorstehenden Offensive angeordnet.

RUSSLAND

Der russische Präsident Wladimir Putin hat das Militär seines Landes angewiesen, seine Bereitschaft zum Einsatz taktischer Nuklearwaffen zu testen. Dieser Schritt ist nach Angaben des Kremls eine Reaktion auf jüngste Äußerungen westlicher Vertreter, darunter Warnungen, dass die europäischen Mächte die Ukraine in ihrem Kampf mit Moskau stärker unterstützen könnten.

DHL GROUP

Die Deutsche-Post-Mutter DHL hat im ersten Quartal weniger umgesetzt und sowohl operativ als auch unter dem Strich deutlich weniger verdient. Für die Prognose im Gesamtjahr, die einen Rückgang beim operativen Gewinn EBIT zum Vorjahr nicht ausschließt, sowie für die Ziele 2026 sieht sich der Logistikkonzern dennoch auf Kurs. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23 Umsatz 20.251 -3% 20.437 -2% 20.918 EBIT 1.314 -20% 1.282 -22% 1.638 Ergebnis nSt und Dritten 743 -18% 721 -21% 911 Ergebnis je Aktie unverwaessert 0,63 -17% 0,61 -20% 0,76 Umsatz Express 6.006 -4% 6.100 -3% 6.281 - Global Forwarding, Freight 4.617 -16% 4.759 -13% 5.484 - Supply Chain 4.333 +6% 4.230 +3% 4.107 - eCommerce 1.633 +9% 1.577 +5% 1.505 - Post & Paket Deutschland 4.266 +2% 4.241 +1% 4.198 EBIT Express 632 -30% 653 -28% 903 - Global Forwarding, Freight 263 -32% 251 -35% 389 - Supply Chain 256 +13% 239 +5% 227 - eCommerce 60 -26% 76 -6% 81 - Post & Paket Deutschland 194 +41% 184 +33% 138

HEIDELBERG MATERIALS

hat wegen rückläufiger Absatzmengen in allen Geschäftsbereichen zu Jahresbeginn weniger operativen Gewinn eingefahren als im Vorjahr. Eine positive Preisdynamik auf dem amerikanischen Markt konnte dies teilweise ausgleichen, so dass der Baustoffkonzern die Erwartungen des Marktes übertraf. Die Prognose wurde bestätigt. Heidelberg Materials will das im Februar angekündigte neue Aktienrückkaufprogramm im laufenden Quartal nach der Hauptversammlung am 16. Mai starten. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23 Umsatz 4.488 -8% 4.783 -2% 4.896 Ergebnis laufendes Geschäft* 542 -3% 535 -4% 557 Ergebnis laufendes Geschäft-Marge* 12,1 -- 11,2 -- 11,4 Ergebnis laufendes Geschäft 232 -10% 223 -14% 258 * vor Abschreibungen

SIEMENS HEALTHINEERS

ist im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2023/24 wie erwartet profitabel gewachsen. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern. Demnach wird ein organisches Wachstum von 4,5 bis 6,5 Prozent und ein bereinigter Gewinn je Aktie in der Größenordnung von 2,10 bis 2,30 Euro angestrebt. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, vergleichbares Umsatzwachstum und EBIT-Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23/24 ggVj 2Q23/24 ggVj 2Q22/23 Umsatz 5.435 +2% 5.475 +2% 5.346 Vergleichbares Umsatzwachstum 3,0 -- 4,0 -- -2,5 EBIT bereinigt 822 +8% 838 +10% 764 EBIT-Marge bereinigt 15,1 -- 15,3 -- 14,3 Ergebnis nach Steuern/Dritten 426 +306% 468 +346% 105 Ergebnis je Aktie 0,38 +322% 0,42 +367% 0,09 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,55 +12% 0,51 +4% 0,49

