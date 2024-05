Nachdem diese Aktien in den vergangenen Monaten und Jahren Anlegern im Kurs davongelaufen sind, bietet sich nun endlich wieder eine Chance einen Dip bei den Papieren zu kaufen. Eine gute Gelegenheit, bevor die Aktien wieder so massiv anziehen, wie sie es zuvor getan haben? Seit dem November 2023 sind viele Aktien Anlegern durch die überraschende Rallye an den Märkten schlichtweg davongelaufen. Doch nach dem Abverkauf der vergangenen Wochen, der bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...