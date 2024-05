Der Auftakt in die Feiertagswoche ist gelungen. Ganz nach dem Motto "Himmelfahrt" kletterte der Dax nach oben und beendet den Tag schließlich mit einem Plus von 173 Punkten (0,96%) bei 18.175 Zählern. Damit hat er nicht nur an die Kursgewinne von Freitag angeknüpft, sondern sich auch über der 18.000-er Marke etabliert. Wenn ihm jetzt auch ...

