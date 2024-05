Frankfurt - Der Euro hat am Dienstagmorgen stabil über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0769 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Auch zum Franken bewegte sich der Euro wenig und kostete mit 0,9770 nach 0,9762 Franken etwas mehr als am Vorabend. Der Dollar legte mit 0,9069 nach 09060 ebenfalls leicht zu. Am Morgen richtet sich die Aufmerksamkeit auf Konjunkturdaten aus Deutschland. ...

