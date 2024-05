Wiesbaden - Der Dienstleistungssektor in Deutschland hat im Februar 2024 kalender- und saisonbereinigt real 2,0 Prozent und nominal 2,4 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Januar. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Februar 2023 stiegen die kalender- und saisonbereinigten Umsätze real um 3,9 Prozent und nominal um 4,5 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Dienstag mit.



Den größten realen Umsatzzuwachs gegenüber dem Vormonat verbuchte der Bereich Verkehr und Lagerei mit einem Plus von 3,4 Prozent, gefolgt vom Bereich sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) mit einem Plus von 2,8 Prozent.



Im Bereich Information und Kommunikation stiegen die realen Umsätze um 2,1 Prozent und im Grundstücks- und Wohnungswesen um 1,5 Prozent gegenüber Januar 2024. Im Bereich freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen stagnierten die realen Umsätze auf dem Niveau des Vormonats.

