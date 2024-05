Köln (ots) -Die Freeyou Insurance AG, ehemals GAV Versicherungs-AG, stellt ihr Kfz-Geschäft ein. Diese Entscheidung wurde getroffen aufgrund der sich verändernden markt- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen der letzten beiden Jahre, die das Geschäftsumfeld für die Freeyou Insurance AG zunehmend unattraktiv gemacht haben.Seit 2018 gibt es die Freeyou Insurance AG. Ein Jahr später ist das Unternehmen mit einer rein digitalen Kfz-Versicherung gestartet. Trotz der anfänglichen Erfolge als unbekanntes Start-up tausende Kundinnen und Kunden für sich zu gewinnen, hat das Unternehmen nun beschlossen, seinen strategischen Fokus zu ändern. In Zukunft konzentriert sich das Unternehmen verstärkt auf innovative und konventionelle Produkte im Privatkundenbereich. Schon bevor Freeyou im Kfz-Markt aktiv war, hat das Unternehmen Akzente im Sachversicherungsbereich gesetzt und sieht dort auch seine Zukunft.Das aktuelle Portfolio umfasst Versicherungsprodukte wie eine Reparaturkostenversicherung für Kfz und eine Gegenstandsversicherung mit über 200 versicherbaren Produkten. Zusätzlich plant das Unternehmen, sein Angebot in Zukunft zu erweitern mit einer privaten Cyberversicherung und einer Mobilitätsversicherung."Die Entscheidung, uns aus dem Kfz-Geschäft zurückzuziehen, war keine leichte, aber sie ermöglicht es uns, unsere Kräfte und Ressourcen dort zu bündeln, wo wir langfristig den größten Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden sehen", sagt Peter Boecker, Vorstand der Freeyou Insurance AG. Gestartet war Freeyou als digitaler Innovator mit dem Ziel, Prozesse zu digitalisieren und zu optimieren. "Dies ist auch weiterhin die Kernkompetenz unseres Unternehmens und wird bei der Entwicklung neuer Produkte konsequent weiterverfolgt", so Boecker. "Zum Jahresende werden auch die Verträge mit der Bestandskundschaft auslaufen. Bis dahin suchen wir für alle Beteiligten eine attraktive Lösung."Pressekontakt:Stephanie ReinhardtFreeyou Insurance AGPressesprecherinZur Dinkel 3348739 LegdenTelefon: +49 177 2725792Email: Stephanie.Reinhardt@freeyou.deInternet: www.freeyou.deOriginal-Content von: freeyou AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134023/5773949