Die Aktie von BP gibt im frühen Handel nach. Denn der britische Ölkonzern hat maue Zahlen für das Auftaktquartal vorgelegt. Indes zeigt sich der Vorstand gewohnt ideenlos, was für die Verwendung der anhaltend hohen Gewinne. So hält man trotz eines schwachen Ergebnisses im ersten Quartal an den Aktienrückkauf-Plänen fest. Im ersten Halbjahr sollen weiter eigene Anteile für 3,5 Milliarden Dollar erworben werden, teilte das Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal mit. ...

