Die Palantir-Aktie ist am Montag im Vorfeld der Earnings um über acht Prozent gestiegen. Nachbörslich sind die Titel dann jedoch gefallen - und das, obwohl die Erwartungen übertroffen und die Prognose angehoben wurden.Die Palantir-Aktie hat im nachbörslichen US-Handel um über acht Prozent nachgegeben, was zum Teil die hohe Erwartungshaltung der Anleger widerspiegelt. Palantir berief sich jedoch auf den anhaltend starken Zuspruch für seine Plattform für künstliche Intelligenz (AIP), als es am Montag seinen Ausblick anhob. Das Softwareunternehmen erwartet nun für das Gesamtjahr einen Umsatz von 2,68 bis 2,69 Milliarden US-Dollar, während die vorherige Prognose bei 2,65 bis 2,67 Milliarden …