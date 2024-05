RGI stellt seinen neuen Konfigurator für Versicherungsprodukte vor.

RGI Product Designer vereinfacht die Nutzung, beschleunigt die Zeit für das Design mit "Zero Code" und macht Gebrauch von der Cloud mit einer Lösung, die einen großen Schritt vorwärts bedeutet.

RGI, führender Software-Anbieter für die Transformation in der europäischen Versicherungsbranche, hat heute mit dem RGI Product Designer, eine neue Lösung für die Konfiguration von Versicherungsprodukten, auf den Markt gebracht.

Der neue Konfigurator nutzt die Cloud und schafft eine neue 'cloud-native' Konfigurationsumgebung, wodurch ein ständig verfügbarer SaaS (Software-as-a-Service) für die Konfiguration von Produkten entsteht. Der Kunde braucht nichts zu erstellen.

Mit dem RGI Product Designer will das Unternehmen Neu- und Bestandskunden, die das PASS_Products-System bereits nutzen, eine im Hinblick auf Technik und Nutzererfahrung hochmoderne Lösung zur Verfügung stellen, mit deren Hilfe Versicherungsprodukte schneller auf den Markt kommen und sich die operative Effizienz optimieren lässt. So verbessern Versicherer ihre Wettbewerbsfähigkeit und erfüllen die Wünsche der Kunden schneller und effektiver.

Die neue Lösung wurde den Kunden bereits im vergangenen November auf der Jahreshauptversammlung von RGI in einem Webinar vorgestellt. Sie dient als Konfigurator und Rating Engine, um den Produktkatalog und die Tarife aller Geschäftssparten einer Versicherungsgesellschaft zu verwalten.

Im Detail lassen sich mit der neuen Lösung auch gebündelte Versicherungsangebote für mehrere Geschäftssparten erstellen und verwalten, ebenso wie flexible Multi-Risiko-Produkte. So können Versicherer schnell und effizient je nach den individuellen Bedürfnissen eines Kunden personalisierte Policen erstellen.

Der neue Konfigurator bietet erweiterte Funktionen für Produkt- und Tarifkomponenten über eine Zero Code-Methode, d.h. ohne IT-Entwicklung. Dank der modernen und intuitiven Nutzeroberfläche lassen sich Tarife und Vertriebsmodelle selbst bei zunehmender Komplexität einfach konfigurieren, wobei Produkt- und Tarifkomponenten gleichzeitig neu erstellt werden können.

"Der RGI Product Designer ist das Ergebnis einer gründlichen Bedarfsanalyse im Markt und der wachsenden Bedeutung der Cloud für Unternehmensstrategien" - Marco Sebastiani, RGI Chief Product Officer - "Die Zero Code-Methode, die einfache Nutzung und die Leistungsstärke der Cloud sind Kennzeichen des RGI Product Designer. Dadurch wird das Angebot von RGI für die Konfiguration erheblich verbessert. Analysten halten diese Lösung für die Beste auf dem Markt. Wir unterstützen Versicherer dabei, ihre Strategien für die Prozessautomatisierung, Optimierung und Flexibilität im Omnichannel-Vertrieb erfolgreich umzusetzen. So entsteht ein Mehrwert im Vertriebsnetzwerk und damit auch für die Inhaber der Policen."

Über RGI

RGI ist der führende Anbieter von Softwaresystemen für Versicherer (Lebensversicherer und andere) in Europa. Mit einem Team von 1.300 IT- und Versicherungsspezialisten, die in 6 Ländern in 13 Büros tätig sind, treibt RGI die digitale Transformation im europäischen Versicherungsmarkt voran. Mehr als 150 Versicherungsunternehmen und 200 Broker in unterschiedlichen Regionen arbeiten mit RGI zusammen.

www.rgigroup.com

