NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon nach Quartalszahlen und einer Senkung des Jahresausblicks auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die niedrigeren Jahresziele dürften Anlegern allerdings durchaus mehr Vertrauen in die Geschäftserholung geben, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Grund: Die Vorhersagbarkeit des Tiefs der Entwicklung habe sich verbessert./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 06:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2024 / 06:23 / UTC

DE0006231004