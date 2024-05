Pennewang, Wels (ots) -Innovative Plattform zimmmer.at bietet Echtzeitanzeige freier Monteurzimmer für Arbeitskräfte und beabsichtigt, die führende Plattform in Österreich und Deutschland zu werdenDie wegweisende Monteurzimmersuche über zimmmer.at ermöglicht es Unternehmen, ausschließlich die verfügbaren Zimmer für ihre Montagearbeiter und Handwerker zu finden und direkt in Kontakt mit den Gastgebern zu treten. Dadurch werden die Planung und Organisation von Arbeitsaufenthalten erheblich vereinfacht.Die Gründer von zimmmer, Richard Obermayr und Mario Baumüller, sahen großes Potential in einem Portal, das die Suche für alle Beteiligten vereinfacht. Sie haben in ihrem Konzept alle Umständlichkeiten aufgelöst, mit denen sie selbst als Betreiber von Unterkünften für Monteure konfrontiert waren. "Wir haben Funktionen entwickelt, die uns in der Praxis gefehlt haben", so die Gründer.Das Ergebnis ist eine Plattform, die einerseits den Anbietern von Monteurzimmern, andererseits den Unternehmen und Gästen, die Zimmer suchen, eine echte Zeitersparnis bietet. Die Echtzeitanzeige der verfügbaren Monteurzimmer erfolgt direkt im Suchergebnis und die Verwaltung ist bequem über eine eigene App möglich. Diese steht sowohl den Gastgebern als auch den Zimmersuchenden zur Verfügung.Direkt zu den Unterkünften Monteurzimmer finden (https://www.zimmmer.at/de/unterkuenfte)Pressekontakt:GF Mario Baumüller0664 4285949mario@zimmmer.athttps://www.zimmmer.atOriginal-Content von: feinquartiert GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174763/5774050