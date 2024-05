Die US Space Force hat einen 50 Jahre alten Satelliten wiedergefunden, der seit 25 Jahren als verschollen galt. Gar nicht so ungewöhnlich angesichts Tausender zu überwachender Objekte im Orbit. Aber wie kann ein Satellit so einfach verschwinden? Seit April 1974 kreist der Satellit S73-7 in rund 800 Kilometern Höhe um die Erde. Der nur 66 Zentimeter messende Infrarot-Kallibrierungsballon gelangte an Bord eines größeren Satelliten, KH-9 Hexagon, in ...

