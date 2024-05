ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der UBS haben am Dienstag mit einem kräftigen Kurssprung auf die Quartalszahlen der Schweizer Großbank reagiert. Zuletzt stand ein Plus von knapp 8 Prozent auf 26,86 Franken zu Buche. Damit überwanden sie nicht nur die kurzfristige 21-Tage-Linie, sondern auch gleich die mittelfristige 50-Tage-Linie. Beide gelten als wichtige Indikatoren für die Richtung der Aktie in nächster Zeit.

Am Markt wurde mit Freude aufgenommen, dass die UBS nach einem Verlust im vierten Quartal nun wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt ist. Dabei überraschte die Bank sowohl positiv mit ihren Erträgen als auch mit dem operativen Gewinn und dem Überschuss. Dabei kamen nicht zuletzt die Kosteneinsparungen gut an. Jefferies-Analyst Joseph Dickerson hob unter anderem auch die Stärke im Kerngeschäft, also die globale Vermögensverwaltung, positiv hervor./ck/mis

