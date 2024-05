Das Unternehmen will am neuen Standort seine Energiemanagement-Plattform Heartbeat weiterentwickeln. Zudem arbeiten die Experten an KI-basierten Anwendungen für die Teilnahme am Strommarkt. Insgesamt 200 Arbeitsplätze sollen dort entstehen. 1Komma5° baut Forschung und Entwicklung aus: Das Hamburger Unternehmen hat in Berlin einen neuen Standort eröffnet. Dort entwickeln Experten die eigene Energiemanagement-Plattform Heartbeat weiter. Zudem arbeiten sie an KI-basierten Anwendungen, die die Wirtschaftlichkeit der von 1Komma5° installierten Anlagen durch eine strommarktorientierte Steuerung verbessern ...

