Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen PortfolioManager - name change

The name change below will take effect on Nasdaq Copenhagen as 8 May 2024. ISIN: DK0061680279 ---------------------------------------------------------------- Name: PortfolioManager, Snowball Invest, kl n ---------------------------------------------------------------- New name: PortfolioManager Snowball Inv Akk kl n ---------------------------------------------------------------- Short name: PMISBIKLN ---------------------------------------------------------------- New short name: PMISBIAKKKLN ---------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 245931 ---------------------------------------------------------------- For further information please contact Surveillance, tel: +45 33 93 33 66