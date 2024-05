NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Teamviewer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Software-Unternehmens hätten die Erwartungen in etwa getroffen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 07:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2YN900

