FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.05.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1685 (1725) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 338 (345) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 615 (630) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1030 (1060) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 215 (220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 380 (365) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 13000 (12000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES INTERCONTI HOTELS PRICE TARGET TO 7100 (6980) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS ASHTEAD GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 6800 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS ASHTEAD TECHNOLOGY WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 835 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS BABCOCK INTERNATIONAL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 625 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS BUNZL WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 3200 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS CAPITA GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 35 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS CLARKSON WITH 'BUY' - PRICE TARGET 4950 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS DE LA RUE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 80 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS DIPLOMA PLC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 4500 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS DISCOVERIE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 810 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS ESSENTRA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 240 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS HAYS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 140 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS HSS HIRE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 18 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS INCHCAPE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1100 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS IWG WITH 'BUY' - PRICE TARGET 250 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS JOHNSON SERVICE GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 200 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS JTC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1100 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS MEARS GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 425 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS MITIE GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 140 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS PAGEGROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 600 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS REDDE NORTHGATE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 500 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS RENEW HOLDINGS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1150 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS ROBERT WALTERS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 600 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS RS GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1050 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS RWS HOLDINGS PLC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 375 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS SERCO GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 200 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS STHREE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 600 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS XPS PENSIONS GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 310 PENCE - RBC RAISES JOHNSON SERVICE GROUP TARGET TO 155 (140) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1580 (1470) PENCE - 'NEUTRAL'



