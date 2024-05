Die Auftragseingänge in der Industrie in Deutschland sind im März unerwartet gesunken - ein Hinweis auf die anhaltende Schwäche eines Sektors, der bereits weit hinter der Verbesserung der Gesamtwirtschaft zurückbleibt. Darüber berichtet Bloomberg. Industrie in Deutschland weiter schwach Die Nachfrage sank um -0,4 % gegenüber dem Vormonat und widersprach damit den Erwartungen der Ökonomen, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...