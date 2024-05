Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche werden zahlreiche Daten aus dem Vereinigten Königreich veröffentlicht, die praktisch alle Aspekte der Wirtschaft abdecken, so die Analysten von Postbank Research.Es werde erwartet, dass sowohl rückblickende Daten wie das BIP für das erste Quartal und seine Komponenten (die am Freitag bekannt gegeben würden) als auch neuere monatliche Indikatoren wie Einzelhandelsumsätze oder Industrieproduktion die Signale der Einkaufsmanagerindices für eine wirtschaftliche Erholung bestätigen würden. Die jüngsten Inflationsdaten würden weiterhin einen Abwärtstrend (wenn auch mit einer leichten Verlangsamung) zeigen, der sich ebenfalls in der Umfrage zu den Inflationserwartungen des Panels der Entscheidungsträger (Decision Maker Panel, DMP) widerspiegeln dürfte. Durch das Gesamtbild, das sich aus diesen Daten ergebe, dürfte sich der Spielraum für die geldpolitische Entscheidungsfindung der BoE vergrößern. Die Möglichkeit, dass die BoE ihren geldpolitischen Kurs früher ändere als die FED, sei nicht von der Hand zu weisen. Eine Zinssenkung der BoE im zweiten Quartal 2024 scheine weiter möglich. ...

