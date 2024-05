Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wir gehen weiterhin davon aus, dass die FED beim Zinsentscheid im September die erste Leitzinssenkung beschließen wird, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Allerdings hätten die Preisdaten in diesem Jahr das Vertrauen der FOMC-Mitglieder in eine weitergehende Abnahme der Inflation erschüttert und der Zeitraum bis September könnte sich als zu knapp erweisen, um dieses Vertrauen wiederaufzubauen. Denkbar sei sogar, dass die Leitzinswende erst im kommenden Jahr stattfinde. Auch nach einer erfolgten Leitzinswende werde vermutlich der weitere Leitzinspfad mit erhöhten Risiken behaftet sein. Die Analysten der DekaBank hätten daher erneut ihre Einschätzung der Renditeprognose für US-Staatsanleihen im längeren Laufzeitenbereich auf 12-Monatssicht nach oben genommen. (Ausgabe Mai 2024) (07.05.2024/alc/a/a) ...

