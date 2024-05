Köln (ots) -Der "Tag der Bundeswehr" findet in diesem Jahr am 8. Juni statt. Einer der zehn Standorte wird die Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg sein. Dort erwartet Sie ein umfangreiches Programm, das Ihnen tiefe Einblicke in die Vielfältigkeit der Bundeswehr gibt: Vom Kampfpanzer Leopard über wissenschaftliche Highlights und technische Innovationen wie Abfangdrohnen bis hin zum öffentlichen Beförderungsappell am Abend.Bitte merken Sie sich diesen Termin schon jetzt vor. Wir gestalten für Sie ein attraktives Presseprogramm, zu dem wir Sie in Kürze einladen werden.Weitere Informationen finden Sie hier: www.tagderbundeswehr.dePressekontakt:Presse- und Informationszentrum PersonalTelefon: 0221 9571 4333E-Mail: pizpersonalpresse@bundeswehr.orgwww.personal.bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Personal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116137/5774250