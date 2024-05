Das zentrale Element der europäischen Klimapolitik ist der CO2-Emissionshandel, genannt EU Emission Trading System (EU ETS). Die Idee dahinter ist simpel. Es wird eine begrenzte Anzahl an Emissionszertifikaten an die im ETS regulierten Firmen ausgegeben. Übersteigt der CO2-Ausstoß einer Firma die Zertifikate, die sie hält, muss sie welche am Markt zukaufen. Firmen, die kostengünstig CO2-Emissionen vermeiden können, werden dies tun, und können so ihre überschüssigen Zertifikate am Markt verkaufen. Der Deckel an Emissionszertifikaten, die jedes Jahr in Umlauf gebracht werden, sinkt kontinuierlich, ...

