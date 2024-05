Mainz (ots) -Bauvorhaben kosten ihre Bauherren meist viel Zeit und Energie, weil damit ein hoher organisatorischer Aufwand verbunden ist. Luca Arenz bietet mit ARCenergie Unterstützung bei der Planung und Koordination. Das schont die Nerven und spart darüber hinaus auch noch Geld. In diesem Beitrag erfahren Sie, mit welchen Problemen Bauherren am häufigsten zu kämpfen haben, welche Ressourcen die Fachplaner der ARCenergie bieten und warum dieser Lösungsansatz so vorteilhaft ist.Egal, ob eine vorhandene Immobilie saniert beziehungsweise modernisiert werden soll oder ob ein neues Gebäude entsteht - in jedem Fall ist mit einem Bauvorhaben stets enormer Planungsaufwand verbunden. Zum einen müssen die individuellen Voraussetzungen geprüft werden, also ob die Vorstellungen vom fertigen Gebäude zu den Gegebenheiten vor Ort passen. Zum anderen sind an jedem Bauvorhaben unzählige Fachkräfte beteiligt, zum Beispiel Maurer, Statiker oder Installateure. Diese müssen entsprechend sinnvoll koordiniert werden - je besser das gelingt, desto weniger Verzögerungen entstehen auf der Baustelle und desto günstiger fallen die Gesamtkosten aus. Ein weiterer Aspekt, der bei jedem Bauvorhaben beachtet werden muss, sind die gesetzlichen Bestimmungen: Viele Parameter wie Traglasten, aber auch die Einhaltung von Grundstücksgrenzen und Mindestabständen, Brandschutz- und Schallschutzmaßnahmen werden durch verbindliche Vorschriften geregelt. Werden diese nicht beachtet, werden Genehmigungen nicht erteilt oder es droht der Baustopp. Hinzu kommen Förderungen, die unter bestimmten Voraussetzungen in Anspruch genommen werden können. Diese können sich jedoch verändern, weshalb die Konditionen, die erfüllt sein müssen, regelmäßig kontrolliert werden sollten. "Ein Bauherr muss Fachwissen in vielen verschiedenen Bereichen vorweisen. Kann er das nicht, wird es meistens teuer. Außerdem ist es ihm dann nicht möglich, Vorschläge der einzelnen Handwerker zu beurteilen. Ob eine empfohlene Lösung also wirklich die beste Option für den Bauherrn oder doch eher die angenehmste Alternative für die Fachkraft ist, bleibt dann offen", erklärt Luca Arenz, Geschäftsführer von ARCenergie."Dadurch wird der Bauherr zum Spielball der verschiedenen beauftragten Firmen. Meist erkennt man solche Konstellationen an der Unruhe und dem Unfrieden auf der Baustelle. Jeder versucht, für sich die besten Konditionen zu sichern, wodurch die Handwerker zu Konkurrenten werden", führt der Experte weiter aus. "Sind die Zuständigkeiten hingegen ganz klar verteilt und es gibt einen zentralen Ansprechpartner, bei dem alle Fäden zusammenlaufen und der das große Ganze kompetent im Blick behält, laufen die Arbeiten effizient und reibungslos ab." Sein Unternehmen ARCenergie bietet genau diese Unterstützung: Kunden können die Organisation ihres Bauvorhabens komplett in die Verantwortung der Experten von ARCenergie übergeben. Abstimmungen finden ausschließlich zwischen dem Bauherrn und den Fachkräften des Planungsbüros statt. Diese wiederum koordinieren alle weiteren am Bau beteiligten Personen und sorgen zudem dafür, dass sämtliche gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt werden. Dadurch werden typische Verzögerungen vermieden, wie sie tagtäglich auf Baustellen zu beobachten sind.Wer von einer Zusammenarbeit mit ARCenergie profitiertAn das Team von ARCenergie wenden sich in erster Linie Bauherren, die sich eine effektive Zusammenarbeit wünschen, die abseits von Chaos und unzähligen Zuständigkeiten funktionieren. Das Angebot der Experten ist allerdings auch für alle Bauträger, Projektentwickler und Grundstücksbesitzer interessant, die auf der Suche nach einem verlässlichen Partner für die Planung und Realisierung von Bauprojekten sind.Durch die Beauftragung der Experten von ARCenergie lassen sich die spezifischen Herausforderungen, mit denen Bauherren üblicherweise konfrontiert werden, umgehen. Es bleibt ihnen also erspart, verschiedene Planer - beispielsweise für die Statik, die Innenarchitektur, die Küche und Co. - zu koordinieren. Stattdessen erfolgt die Kommunikation mit nur einem Büro, das alle weiteren Schritte für die Auftraggeber koordiniert. Außerdem müssen sie nicht selbst kontrollieren, ob die beauftragten Handwerker alles umsetzen, wie besprochen. Auch die Klärung von Differenzen unter den Fachkräften, die anderswo durch eine geringe Transparenz und eine unklare Kommunikation im Bauablauf verursacht werden, fällt nicht mehr in ihren Zuständigkeitsbereich.Das Angebot: Von diesen Leistungen profitieren Kunden bei der Zusammenarbeit mit ARCenergieWenn Kunden die Organisation ihres Bauvorhabens an ARCenergie übertragen, übernimmt das Team die komplette Planung der Immobilie von der ersten Idee bis zur Ausführung. Bereits vor Baubeginn führen die Experten eine Prüfung der Machbarkeit basierend auf geltenden Bauregulationen und Bebauungsplänen durch. So wird sichergestellt, dass das Bauvorhaben auch konsequent durchgeführt werden kann, sobald der Startschuss gefallen ist. Auf der Grundlage dieser Prüfung erfolgt anschließend die Erstellung der Grund- und Entwurfsplanung mit einem Fokus auf Effizienz und Compliance.Sowohl bei den Planungen als auch bei den anschließenden Abstimmungen unter den Fachkräften arbeiten die Experten von ARCenergie Hand in Hand zusammen. Dabei kommen Spezialisten für Statik, Haustechnik, Schallschutz, Wärmeschutz, Brandschutz und Nachhaltigkeitsplanung zum Einsatz. Damit kommen alle Fachkräfte aus einer Hand, Abstimmungen laufen deutlich effizienter ab und Verzögerungen werden minimiert. So ist es möglich, das Bauvorhaben nicht nur stressfrei, sondern auch zügig und effizient abzuschließen - das spart am Ende nicht nur Zeit und Kosten, sondern auch Nerven.Das Besondere: Das hebt die ARCenergie von anderen Planungsbüros abIm Gegensatz zu anderen Planungsbüros kommen bei ARCenergie tatsächlich alle Lösungen aus einer Hand: So können nicht nur ärgerliche Planungsfehler, wie eine unzureichende Statik oder Entwürfe, die nicht wie geplant umgesetzt werden können, ausgeschlossen werden, auch können die Experten von ARCenergie so höchste Qualitätsansprüche garantieren. Auf Wunsch gehört auch die Übernahme der Bauleitung zu ihrem Leistungsspektrum, um auch im weiteren Verlauf des Bauprojekts die Einhaltung hoher Standards zu gewährleisten. Unabhängig davon verwaltet das Team von ARCenergie seine Bauprojekte durch Einzelgewerkvergabe oder GU-Vergabe, die Qualität und Termintreue sichert.So erhalten die Kunden von ARCenergie eine Immobilie, die nicht nur optisch ansprechend ist, sondern auch funktional und qualitativ hochwertig. Als einziger Ansprechpartner sorgt ARCenergie von der Konzeption bis zur Fertigstellung für eine stressfreie und erfolgreiche Realisierung des Projekts.Möchten Sie bei der Umsetzung Ihres Bauvorhabens Zeit, Energie und Kosten sparen? Wollen Sie unangenehme Überraschungen während der Bauphase vermeiden? Dann melden Sie sich jetzt bei Luca Arenz von ARCenergie (https://www.arcenergie.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:ARCenergie GmbHGeschäftsführer Luca Danilo ArenzAdresse: Mombacher Str. 4, 55122 MainzKontakt: Telefon: 06131 / 62 48 48E-Mail: info@arcenergie.deHRB 51096 beim Amtsgericht MainzPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: ARCenergie GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160961/5774323