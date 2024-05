Lissabon, Portugal (ots/PRNewswire) -Nordeus hat heute die Integration seines Flaggschiff-Titels Top Eleven - Be a Football Manager in die Aptoide-Plattform bekannt gegeben, wodurch das gefeierte Fußballmanagement-Mobilspiel einem neuen Publikum auf der ganzen Welt zugänglich gemacht wird.Der jüngste Plattformstart für das preisgekrönte Top Eleven wird die universellen Vertriebsmöglichkeiten von Aptoide nutzen, um Fußballfans überall zu erreichen. Dazu gehört auch die wachsende Präsenz der Plattform in den USA über GamesHub, die äußerst erfolgreiche Partnerschaft mit Digital Turbine, um Spiele auf den Geräten aller großen Mobilfunkanbieter in den Vereinigten Staaten zu vertreiben. Da sich das Spiel seinem 14. Jahr nähert und bis heute mehr als 300 Millionen registrierte Nutzer hat, ist die Veröffentlichung auf Aptoide ein weiteres spannendes Kapitel für das in Serbien ansässige Unternehmen Nordeus."Wir freuen uns sehr, Top Eleven 2024 der weltweiten Nutzerbasis von Aptoide zur Verfügung stellen zu können", sagt Natasa Vladisavljevic, Product Marketing Manager bei Nordeus. "Wir glauben, dass die Plattform von Aptoide einen großartigen Vertriebskanal für unser Spiel darstellt, der es uns ermöglicht, noch mehr Fußballfans auf verschiedenen Plattformen zu erreichen. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie viel Freude Top Eleven 2024 den Spielern mit Aptoide bereitet."Paulo Trezentos, Mitbegründer und CEO von Aptoide, äußerte sich begeistert über die Partnerschaft: "Die Integration von Top Eleven in die Plattform von Aptoide ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, unser Angebot für Entwickler und Spieler ständig zu verbessern. Wir sind stets bestrebt, unseren Nutzern Zugang zu qualitativ hochwertigsten Apps und Spielen zu verschaffen, und die Partnerschaft mit Nordeus, um ihr Flagship-Fußballmanagementspiel auf unsere Plattform zu bringen, ist ein Beweis für dieses Engagement."Top Eleven 2024 ist ein kostenloses Fußballmanagementspiel mit 3D-Live-Fußballspielen, das aufgrund des realistischen Gameplays und seiner atemberaubenden Grafik sehr beliebt ist. Das Spiel ermöglicht es den Spielern, ihren eigenen Fußballverein zu managen, Superstars zu verpflichten, ihr eigenes Stadion zu bauen und in Echtzeit gegen andere Fußballmanager aus der ganzen Welt anzutreten.Über Aptoide Aptoide ist die führende Plattform für den Vertrieb von Apps und die Zahlungsabwicklung mit über 430 Millionen Nutzern, 10 Milliarden Downloads und 1 Million Apps. Aptoide ist auf mehreren Kanälen verfügbar, darunter Android, TV und Automotive, und bietet Entwicklern eine vertrauenswürdige, erfahrene Partnerschaft mit einem tiefen Verständnis aller Ökosysteme.Erfahren Sie mehr: https://en.aptoide.com/ (http://aptoi.de/Aptoide_AppStore)Über Nordeus Nordeus ist ein Unternehmen für Mobilspiele aus Belgrad, Serbien, mit über 220 Mitarbeitern aus der ganzen Welt. Sein Spiel Top Eleven - Be a Football Manager ist das erfolgreichste Fußballmanager-Mobilspiel der Welt und hat derzeit mehr als 300 Millionen registrierte Nutzer. Angetrieben von dem Traum, wettbewerbsfähige Spiele zu entwickeln, ermöglicht das Unternehmen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, zu Champions zu werden. Im Juni 2021 wurde Nordeus Teil der Take-Two Software Interactive-Familie, einer der innovativsten und kreativsten Unternehmensgruppen der Unterhaltungsindustrie. Nordeus hat kürzlich Golf Rival als Teil des Zynga-Labels in sein Portfolio aufgenommen.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2221818/4688965/Aptoide_Logo.jpgKontakt:press@aptoide.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/top-eleven-2024-von-nordeus-betritt-den-globalen-aptoide-platz-302138072.htmlPressekontakt:nuno.luz@aptoide.com;filipa.botelho@aptoide.com,+351 919717376Original-Content von: Aptoide, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132511/5774405