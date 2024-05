Frankfurt - Die wichtigsten Währungen haben sich am Dienstag kaum bewegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0764 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Auch zum Franken gab es kaum Veränderungen. Das EUR/CHF-Währungspaar kostete zuletzt 0,9771 (Morgen: 0,9770), das USD/CHF-Paar wurde zu 0,9076 (0,9069) gehandelt. Die am Vormittag in der Eurozone veröffentlichten Konjunkturdaten fielen uneinheitlich aus. So hat die ...

