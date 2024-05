SmartStream, der Anbieter von Transaction Lifecycle Management (TLM)-Lösungen für den Finanzbereich, gibt die erfolgreiche Implementierung seiner TLM Reconciliations Premium Digital Payments Control-Lösung bei der AYA Bank, dem führenden Finanzinstitut Myanmars, bekannt. Diese Einführung markiert einen deutlichen Schritt nach vorne bei der digitalen Transformation der Bank.

Die Transaktionsvolumina in der Branche nahmen in letzter Zeit zu. Daher erkannte die AYA Bank die Notwendigkeit für den Einsatz eines innovativen Tools, das in der Lage ist, den Zustrom von Zahlungsvorgängen effizient zu verarbeiten. TLM Reconciliations Premium Digital Payments Control von SmartStream optimiert die verschiedenen Aufgaben Abstimmung, Abrechnung, Gebührenberechnung und Streitfallbeilegung. Durch die Nutzung von KI-Fähigkeiten wird die Lösung die schnelle Systemanpassung und die umfassende Verwaltung der Transaktionslebenszyklen erleichtern. Darüber hinaus wird dadurch eine Echtzeit-Überwachungsebene eingeführt, die die Transparenz der Transaktionen weiter erhöht und die Buchhaltungsprozesse automatisiert. Diese Verbesserungen werden die AYA Bank in die Lage versetzen, Risiken zu mindern und die betrieblichen Ausgaben effektiv zu senken.

Yvonne Nang Saw Kham Phyu, Director und Head of Cards and Payment Services, AYA Bank, erklärt: "Die Umsetzung von Digital Payments Control von SmartStream ist für die AYA Bank ein transformativer Schritt, der unsere Service-Bereitstellung deutlich verbessert. Dieses System erfüllt mit betrieblichen Echtzeit-Analysen nicht nur unsere aktuellen betrieblichen Anforderungen, es versetzt uns auch in eine strategisch gute Ausgangslage für die zukünftige Expansion und das Bestehen neuer Herausforderungen. Wir sind von dem professionellen Ansatz und dem Support von SmartStream über das gesamte Projekt hinweg sehr angetan. Der Einführungsprozess war problemlos. Das Solution Delivery-Team von SmartStream verwaltete die optimierte Implementierungsperiode per Fernzugriff. Ihre sorgfältige Planung, klare Kommunikation und proaktive Koordination sorgten dafür, dass jeder Schritt des Einführungsprozesses präzise und effizient durchgeführt wurde."

Radha Pillay, Regional Director APAC, SmartStream, erläutert: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der AYA Bank, einer zukunftsgerichteten Institution, die sich für Innovation und überragenden Kundenservice engagiert. Wir verstehen die spezifischen betrieblichen Anforderungen der AYA Bank und haben dort unseren TLM OnDemand Digital Payments Control-Dienst unter Einhaltung der vereinbarten Fristen und Budgets umgesetzt. Dadurch erzielten wir nicht nur die erwarteten Ergebnisse, sondern schufen auch eine starke, auf Vertrauen basierende Partnerschaft. Die Implementierung dieses Projekts bei einem neuen Kunden per Fernzugriff unterstreicht das Fachwissen und Engagement unseres Teams. Unsere Lösung nutzt einen fortschrittlichen Engine für die Abstimmung, der die Transaktionsvalidierung automatisiert und manuelle Eingriffe durch ein automatisiertes Ausnahmemanagementverfahren ersetzt. Dies gewährleistet die rasche Behebung von Unstimmigkeiten, steigert die betriebliche Gesamteffizienz und macht die Bank durch einen hohen Automatisierungsgrad, verbesserte Risikokontrollen, gesteigerte Kundenzufriedenheit und bessere Skalierbarkeit zukunftssicher."

Diese als Software as a Service (SaaS) zur Verfügung gestellte Lösung macht die Verwaltung und Instandhaltung von IT-Umgebungen und zugehörigen Systemen für das Abstimmungs- und Ausnahmemanagement durch die Bank überflüssig. Dies ermöglicht auch hohe Verfügbarkeit der Lösung durch vertragliche SLAs, so dass sich die AYA Bank ausschließlich auf die Aufgaben im Rahmen ihres Kerngeschäfts konzentrieren und ihren Kunden einen Mehrwert bieten kann.

