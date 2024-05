© Foto: Richard Drew/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Walt Disney hat am Dienstag erstmals einen Gewinn, zwei Quartale früher als erwartet, gemeldet. Überraschenderweise legt die Aktie den Rückwärtsgang ein. Sell on good news?Der Medienriese hat seine Gewinnprognose pro Aktie für das Geschäftsjahr nach oben korrigiert. Nach anfänglichen Erfolgen, insbesondere in den Themenparks und im Streaming-Geschäft, erwartet Disney nun einen Anstieg des bereinigten Gewinns pro Aktie um 25 Prozent, verglichen mit den früher prognostizierten 20 Prozent. Die Aktie fiel jedoch im vorbörslichen Handel zeitweise um circa 6 Prozent. Von Januar bis März erzielte die Direct-to-Consumer Entertainment-Sparte, zu der Disney+ und Hulu gehören, einen Betriebsgewinn von …