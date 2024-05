Boomi, der Marktführer für intelligente Integration und Automatisierung, gab heute die Gewinner seiner 2024 Partner Awards bekannt, die auf dem 2024 Boomi Partner Summit in Denver, Colorado, verliehen wurden. Mit diesen Auszeichnungen werden innovative Partner gewürdigt, die ihre Beziehung zu Boomi erfolgreich nutzen, um die Geschäftsergebnisse ihrer Kunden zu verbessern.

Die Gewinner wurden danach ausgewählt, wie sie die Bandbreite der Boomi Platform genutzt haben, um Kreativität und Innovation, Umfang und Komplexität sowie ökologische oder soziale Auswirkungen zu ermöglichen.

"Als Vorreiter auf dem Gebiet der IT und des digitalen Fortschritts freuen wir uns, unseren geschätzten Partnern unsere Anerkennung für ihren unschätzbaren Beitrag zum Erfolg unserer gemeinsamen Kunden auszusprechen", sagte Dan McAllister, Senior Vice President of Global Alliances and Channels bei Boomi. "Ihr Engagement und ihre Bemühungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der betrieblichen Effizienz und der Nutzung der Automatisierung, um die dynamischen Herausforderungen der heutigen Geschäftswelt zu bewältigen."

Zu den diesjährigen Gewinnern in den einzelnen Kategorien gehören:

Global Partner of the Year: Infosys Limited

Infosys Limited Americas Partner of the Year: RSM US LLP

RSM US LLP EMEA Partner of the Year: Cognizant Technology Solutions Corporation

Cognizant Technology Solutions Corporation APJ Partner of the Year: Atturra

Atturra OEM Partner of the Year: UKG Inc.

UKG Inc. ISV Partner of the Year: Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services (AWS) Technology Partner of the Year: Solace Corporation

Solace Corporation Emerging Technology Partner of the Year: Thru Inc.

Boomi bietet intelligente End-to-End-Automatisierungslösungen, die es modernen, digitalen Unternehmen ermöglichen, ihre Geschäftsergebnisse zu beschleunigen. Das Unternehmen betreut mehr als 20.000 Kunden, verfügt über ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern und arbeitet mit den größten Hyperscaler-Cloud-Service-Anbietern zusammen.

Boomi wurde im Gartner Magic Quadrant for Integration Platform as a Service (iPaaS) für zehn aufeinanderfolgende Jahre als Leader positioniert und wurde im Forrester Wave: Integration Platforms As A Service, Q3 2023 als Strong Performer und als Leader in der IDC MarketScape: Worldwide Cloud Integration Software and Services (iPaaS) 2023 Vendor Assessment positioniert. Boomi wurde von The Software Report zu einem der Top 100 Software Companies of 2023 ernannt und ist außerdem ein Gold Stevie Gewinner bei den American Business Awards. Darüber hinaus wurde Boomi von CRN als ein Cloud 100 Unternehmen anerkannt und erhielt drei Jahre in Folge die prestigeträchtige 5-Sterne-Bewertung im CRN Partner Program Guide, einer definitiven Liste der bemerkenswertesten Programme von branchenführenden Technologieanbietern, die innovative Produkte und flexible Dienstleistungen über den IT-Channel anbieten.

Um mehr über das Partnerprogramm von Boomi zu erfahren oder einen Partner aus dem globalen Ökosystem von Boomi zu finden, besuchen Sie https://boomi.com/partners/.

Über Boomi

Boomi ermöglicht die Zukunft des Geschäfts mit intelligenter Integration und Automatisierung. Als kategorieführendes, globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen kann Boomi mehr als 20.000 globale Kunden und ein weltweites Netzwerk von 800 Partnern vorweisen. Unternehmen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um ihre Anwendungen, Daten und Mitarbeiter miteinander zu verbinden und die digitale Transformation zu beschleunigen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. Boomi, das "B"-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

