Boomi, der Marktführer bei intelligenter Integration und Automatisierung, hat heute die Erweiterung seiner strategischen Geschäftsallianz mit RSM US LLP ("RSM") bekannt gegeben, dem führenden Anbieter von Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsdienstleistungen für das mittlere Marktsegment. Im Rahmen dieser Allianz wird RSM die Boomi-Plattform einsetzen, um mittelständischen Unternehmen dabei zu helfen, in einer sich stetig weiterentwickelnden digitalen Landschaft erfolgreich zu sein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

Boomi and RSM US LLP Extend Strategic Business Alliance to Empower Middle Market Organizations with Seamless Integration Solutions (Graphic: Business Wire)

"Da immer mehr mittelständische Unternehmen Cloud-Technologien nutzen, wird die nahtlose Verbindung verschiedener Systeme und Anwendungen zunehmend zum erfolgsentscheidenden Faktor", berichtet Shari Lava, Research Director bei IDC. "Viele Unternehmen hadern jedoch mit Daten, die in separaten Systemen liegen, mit manuellen Verfahren, die den Mitarbeitern kostbare Zeit rauben, und mit begrenzten IT-Ressourcen für die Implementierung robuster Integrationslösungen. Die Low-Code-Integration ist ein wichtiges Tool, um die Komplexität in den Griff zu bekommen und zugleich Effizienz, Agilität und nachhaltiges Wachstum zu verbessern."

Die Allianz von Boomi und RSM geht die Hindernisse an, mit denen mittelständische Unternehmen konfrontiert sind. Dazu nutzt sie die servicebasierte Low-Code-Integrationsplattform von Boomi (iPaaS) und die Fähigkeit von RSM, maßgeschneiderte Wachstumspfade zu entwickeln. So können mittelständische Unternehmen ihre Datensilos abbauen, Betriebsabläufe rationalisieren, Aufgaben automatisieren und letztlich wertvolle Mitarbeiterressourcen freisetzen.

"Viele mittelständische Unternehmen verfügen nicht über die Ressourcen, um komplexe Integrationsaufgaben zu bewältigen", so John Rush, National Application Development and Integration Leader bei RSM US LLP. "Diese Allianz befähigt uns, die iPaaS von Boomi im Rahmen unserer Technologieberatungsdienstleistungen wie ERP, CRM, Human Capital Management oder Managed IT-Lösungen anzubieten, um unsere Kunden dort abzuholen, wo sie heute sind, und ihnen dabei zu helfen, nahtlos zu skalieren und transformative Geschäftsergebnisse zu realisieren."

"Boomi widmet sich der Aufgabe, Unternehmen jeder Größe dabei zu unterstützen, ihre Ziele im Bereich der digitalen Transformation zu erreichen", ergänzt Dan McAllister, Senior Vice President of Global Alliances and Channels bei Boomi. "Diese Allianz kombiniert unsere überragende Technologie mit der Fachkompetenz eines führenden Unternehmens für das mittlere Marktsegment und vergrößert unsere Reichweite, um die digitale Transformation für den kommerziellen Bereich voranzutreiben."

Über Boomi

Boomi fördert die zukünftige Entwicklung von Unternehmen durch intelligente Integration und Automatisierung. Als in der Kategorie führendes, globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen kann Boomi mehr als 20.000 globale Kunden und ein weltweites Netzwerk von 800 Partnern vorweisen. Unternehmen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um ihre Anwendungen, Daten und Mitarbeiter zu verbinden und so die digitale Transformation zu beschleunigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter boomi.com.

Über RSM US LLP

RSM ist der führende Anbieter von professionellen Dienstleistungen für das mittlere Marktsegment. Unsere Kunden sind die Impulsgeber des globalen Handels und Wirtschaftswachstums. Wir setzen uns dafür ein, die Entwicklung führender Fachleute und Dienstleistungen zu fördern, indem wir ihren evolvierenden Bedürfnissen angesichts der rasanten Veränderungen in der Geschäftswelt gerecht werden. Unser Ziel ist es, in einer Welt des Wandels Vertrauen zu schaffen und unsere Kunden und Mitarbeiter dazu zu befähigen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

RSM US LLP ist das US-amerikanische Mitglied von RSM International, einem globalen Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsunternehmen mit 64.000 Beschäftigten in 120 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter rsmus.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook, X und verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn.

