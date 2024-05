Golden Cariboo: Neuinterpretation alter Bohrergebnisse lässt auf Tiefenpotenzial schließen

Anzeige / Werbung

Während die neuen Bohrungen laufen, nimmt Golden Cariboo ältere Ressourcen mit Erfolg noch einmal unter die Lupe.

Parallel zur aktuell laufenden Bohrung QGQ24-08 arbeitet Golden Cariboo Resources Ltd. (CSE-GCC, OTC-GCCFF, FRA: A0RLEP) systematisch die Bohr- und Schürfdaten von seinem Grundstück Quesnelle Gold Quartz Mine in der Nähe von Hixon, British Columbia, auf. Die jüngste Zusammenstellung von Bohrkerndaten hat jetzt breitere Zonen mit Goldmineralisierung aufgezeigt, als dies bei der ersten Probenahme im April 2023 gemeldet wurde. Insbesondere die Daten aus Bohrung QGQ22-01 deuten darauf hin, dass die Mineralisierung zur Tiefe hin offen ist.

Am Boden des Bohrlochs wurde zwischen 235 und 267 Metern ein 32 Meter langer Abschnitt mit durchschnittlich 0,87 g/t Gold ermittelt. Zuvor waren nur die hochgradigen Zonen betrachtet worden. Diesmal wurden zwei Zwischenabschnitte mit geringem Gehalt mit in die Betrachtung einbezogen. Das Unternehmen erprobt die nordwestliche Erweiterung der Zone Main des Grünstein-Schiefer-Kontakts und ist mit QGQ24-08 von QGQ22-01 in der Zone North Hixon 50 m (164 ft) nach Südwesten vorgestoßen.



Abbildung 1: Neuinterpretation am Ende von Bohrung QGQ22-01. Die Geologen vermuten, dass sich die Mineralisierung zur Tiefe hin fortsetzt.

Zusätzliche Bohrungen in der Zone North Hixon zielen auf die westliche und vertikale Erweiterung mehrerer Goldabschnitte ab, die ebenfalls aus den Bohr- und Schürfprogrammen des Jahres 2022 resultieren. Die Bohrungen der diesjährigen Kampagne laufen. Das Unternehmen hat bisher etwa 1.564 m (5.132 ft) in 7 Bohrlöchern in den Zonen Main und North Hixon abgeschlossen. Die Untersuchungsergebnisse für QGQ24-05 bis QGQ24-07 stehen noch aus. Derzeit läuft die Bohrung QGQ24-08. Auch sie soll die neigungsaufwärts gerichtete Ausdehnung der Mineralisierung testen.

Golden Cariboo Resources. erkundet die Liegenschaft Quesnelle Gold Quartz Mine rund 4 km nordöstlich von Hixon im Zentrum von British Columbia. Das Projekt umfasst die Gold-Silber-Lagerstätte Quesnelle Quartz, die 1865 in Verbindung mit Seifenbergbauaktivitäten entdeckt wurde. Das Grundstück Quesnelle Gold Quartz Mine ist an drei von vier Seiten von Osisko Development (NSE-ODV/TSXV-ODV) fast vollständig umschlossen.

