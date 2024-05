München (ots) -Die weltweit agierende Kommunikationsberatung The Hoffman Agency (https://www.hoffman.com/de/) ernennt Jenny Fieldgate zur Geschäftsführerin für den Europäischen Markt. Zuvor war Fieldgate bei der Red Consultancy tätig, wo sie als Geschäftsführerin für die Bereiche Corporate und Technologie verantwortlich war."Jenny tritt unserem europäischen Team zu einem entscheidenden Zeitpunkt bei, an dem die Grundlagen für den Übergang in den Wachstumsmodus geschaffen sind", kommentiert Lou Hoffman, Gründer und weltweiter CEO von The Hoffman Agency, die Ernennung. "Jennys Ehrgeiz, ihre vielfältige Erfahrung im Technologiesektor sowie in anderen Branchen, gepaart mit ihrem umfangreichen Netzwerk, positionieren sie ideal, um unser Geschäft in Europa weiter auszubauen."Fieldgate tritt die Nachfolge von Mark Pinsent an, der weiterhin als Senior-Berater im Unternehmen tätig ist."Ich freue mich sehr, Teil dieser besonderen Agentur zu sein. Als eine der wenigen unabhängigen globalen Agenturen zeichnet sich The Hoffman Agency durch ihren integrierten Kommunikationsansatz und ihre grenzüberschreitende Zusammenarbeit aus. Das ist eine starke Basis", erklärt Fieldgate. "Mark und das Team haben bereits eine herausragende Präsenz in Europa aufgebaut, und ich freue mich darauf, mit diesem talentierten Team zusammenzuarbeiten, um die nächste Wachstumsphase anzugehen."Bereits 2022 startete The Hoffman Agency mit der Umstrukturierung ihrer globalen Führungsebene, indem Caroline Hsu zur neu geschaffenen Position des Chief Global Officer befördert wurde. Vor Kurzem ernannte die Agentur Gerard LaFond zum Managing Director für Nordamerika.Als eine der wenigen unabhängigen Kommunikationsberatungen mit globaler Reichweite - mit 14 Niederlassungen in Asien, Europa und den USA - erwartet das Unternehmen, dass der Umsatz in diesem Jahr die Marke von 30 Millionen Dollar überschreiten wird. Darüber hinaus erweitert das Unternehmen seine Dienstleistungen über den traditionellen Technologiesektor hinaus und unterstützt verstärkt Nicht-Technologieunternehmen dabei, technologiebasierte Geschichten zu erzählen. Dieser dynamische Prozess wird durch künstliche Intelligenz beschleunigt.Über The Hoffman AgencyThe Hoffman Agency ist eine globale Agentur für integrierte Kommunikation mit einem Fokus auf Technologie. Unsere Berater:innen vereinen tiefgehende lokale Markt-Expertise mit einer weltweiten Reichweite. So kreieren und realisieren wir Markt-relevante Kampagnen und können diese jederzeit flexibel skalieren. Im Fokus unserer Arbeit steht ein gutes Storytelling - denn mit starken Geschichten machen wir die Message für das Zielpublikum erlebbar und damit unvergesslich. Bei der Beratung unserer Kunden legen wir großen Wert auf die nötige Transparenz und Ehrlichkeit. Wir arbeiten strukturiert und kreativ - mit dem Mut, unkonventionelle Ideen einzubringen und neue Wege zu beschreiten. So bieten wir unseren Kunden alles, was sie zu einer wirkungsvollen Kommunikation brauchen. Mehr Informationen unter www.hoffman.com.Pressekontakt:The Hoffman AgencyEmil Riedel Str. 1880538 MünchenHA-DACH@hoffman.comOriginal-Content von: The Hoffman Agency, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51114/5774667