Frankfurt (ots) -Nie wieder Faschismus, nie wieder Auschwitz, nie wieder Krieg - das sind die wichtigsten Losungen, die aus dem 8. Mai 1945 für die Bundesrepublik abgeleitet wurden. Doch so eingängig die Losung ist - sie in die Realität umzusetzen, ist alles andere als simpel.Umso wichtiger ist das Beharren auf dem "Nie wieder ist jetzt", am Festhalten an den Grundlagen von Demokratie, Menschenrechten, Freiheitsrechten und Friedenswillen.Die Gespenster des Nationalsozialismus begleiten den Aufstieg von Leuten wie Alexander Gauland oder Björn Höcke. Der Protest dagegen beansprucht das "Nie wieder" für sich. Gut so. Denn damit werden die Werte markiert, um die es geht.Aber das Land muss auch damit umgehen, dass ein erheblicher Teil der Menschen sich in diesen Protesten nicht wiederfindet.Deswegen muss dieser andauernde Kampf um die Demokratie weitergeführt werden. Gerade in einer Migrationsgesellschaft, in der viele Menschen aus Ländern mit einer anderen Geschichte als der deutschen stammen. Die Grundsätze aber, die der 8. Mai 1945 für dieses Land bedeutet - sie müssen für alle gelten.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5774688