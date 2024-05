New York (ots/PRNewswire) -Kurz vor dem Muttertag freut sich Momcozy (https://momcozy.com/?utm_source=content&utm_medium=pr&utm_campaign=mothersday), ein führendes Unternehmen im Bereich der Mütter- und Säuglingspflege, weitere Einzelheiten über seine "Momcozy Village"-Kampagne bekannt zu geben. Diese Initiative konzentriert sich auf die Stärkung gesellschaftlicher Unterstützungsnetze für Mütter, ganz nach dem Motto "Es braucht ein Dorf, um eine Mutter großzuziehen". Über die verschiedenen Plattformen (https://youtu.be/Wy-GePertow) und können Mütter miteinander in Kontakt treten, sich gegenseitig unterstützen und eine Gemeinschaft der Ermutigung und des Zusammenhalts aufbauen.Eine der ersten Veranstaltungen findet am 9. Mai im Babylist Beverly Hills statt. Sie wird wichtige Meinungsführer, Momcozy-Nutzerinnen, Journalisten und einen Experten für die psychische Gesundheit von Müttern versammeln, um die Bedeutung der Verbesserung von Unterstützungsnetzen für Mütter zu diskutieren.Am 14. Mai werden Momcozy und Postpartum Support International ein Webinar mit dem Titel "Finding Your Village in Motherhood" veranstalten. In dieser Sitzung werden die wichtigsten Ergebnisse der Studie "State of Maternal Support" (Stand der Unterstützung von Müttern) vorgestellt, ein Weißbuch, das die Stimmen und Erfahrungen von über 1.000 Müttern zusammenfasst. Ziel dieser Veranstaltung ist es, persönliche Erfahrungen auszutauschen, wertvolle Hilfsmittel und Ressourcen zur Verfügung zu stellen und eine Fragerunde zu veranstalten.Wenn Sie daran interessiert sind, den "State of Maternal Support (https://momcozy.com/pages/maternal-support-report?utm_source=Release1_Report&utm_medium=PR&utm_campaign=Release1_Report)" vor dem 14. Mai zu lesen, ist er jetzt unter auf momcozy.com verfügbar. Dieses Dokument, das in Zusammenarbeit mit Postpartum Support International erstellt wurde, soll die kollektive Stimme der Mütter stärken, indem es sich auf die Herausforderungen und Erfolge konzentriert, denen sie bei der Suche nach Unterstützung begegnen.Eine weitere wichtige Veranstaltung ist "Find Your Village - A Mother's Day Celebration", die am 7. Mai in La Jolla und am 10. Mai in Culver City, Los Angeles, stattfindet. Diese kostenlosen Sitzungen beinhalten kleine Erfrischungen, Werbegeschenke und eine Momcozy-Produktpräsentation. Die Teilnehmer werden sich an Podiumsdiskussionen mit lokalen Führungskräften der Mütterhilfe beteiligen und Strategien für den Aufbau von unterstützenden community (https://cutt.ly/Iw4oGFLh) Netzwerken in der Mutterschaft austauschen.Alle Interessierten sind aufgefordert, die Landing Page (https://momcozy.com/pages/momcozy-2024-mothers-day-campaign?utm_source=content&utm_medium=pr&utm_campaign=mothersday)zu besuchen, um weitere Einzelheiten zu erfahren und an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Bleiben Sie auf dem Laufenden und werden Sie Teil einer Bewegung, die jede Mutter auf ihrem Weg unterstützt.Über MomcozySeit 2018 bietet Momcozy Müttern den besten Komfort mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und anderen Pflegeprodukten für Mütter. Momcozy wird von 3 Millionen Müttern in über 60 Ländern unterstützt und begleitet Frauen von der Schwangerschaft bis zur frühen Mutterschaft. Mit kontinuierlicher Innovation und der Verpflichtung, gemütliche Designs zu kreieren, die aus Liebe geboren wurden, wächst Momcozy in Reichweite und Wirkung, um das Leben von Müttern auf der ganzen Welt zu erleichtern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2406413/2024_State_Maternal_Support_Report_presented_Momcozy_PSI.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-kampagne-momcozy-village-fordert-die-unterstutzung-von-muttern-mit-kommenden-veranstaltungen-und-initiativen-302138400.htmlPressekontakt:Fiona Fan,pr@momcozy.comOriginal-Content von: Momcozy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172650/5774686