Acht-Farben-Kit liefert mehr verwertbare Informationen aus degradierten oder gehemmten DNA-Proben

Enthält alle vom European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) empfohlenen DNA-Marker

Promega ist der erste Hersteller, der achtfarbige Chemikalien für die forensische DNA-Analyse produziert

Forensische Labore in Europa können nun mit einem neuen DNA-Analyse-Kit schwierige Fallproben effizient bearbeiten. Das von der Promega Corporation eingeführte PowerPlex® 18E System verwendet eine achtfarbige Short Tandem Repeat (STR) Analysechemie, um mehr verwertbare Informationen aus schwierigen Proben zu gewinnen. Das Kit umfasst alle vom European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) empfohlenen DNA-Marker.

"In verschiedenen Regionen existieren unterschiedliche gesetzliche Anforderungen und Datenbanken und es gibt unterschiedliche genetische Variationen in der Bevölkerung", so Anupama Gopalakrishnan, Senior Product Manager bei Promega Corporation. "Dieses Kit erfüllt die speziellen Bedürfnisse der europäischen forensischen Labore und liefert ihnen gleichzeitig mehr Informationen aus schwierigen DNA-Proben im Vergleich zu früheren Chemikalien."

Achtfarbige STR-Kits der nächsten Generation

Die STR-Analyse ist das am weitesten verbreitete Instrument zur Identifizierung von Menschen. In den meisten Kits kommen fünf oder sechs Farbstoffe zum Einsatz, um DNA-Regionen zu markieren, die zur Identifizierung einer Übereinstimmung beitragen können. 2023 führte Promega die erste kommerziell erhältliche achtfarbige STR-Multiplex-Chemie ein und erweitert diese Produktfamilie nun mit dem PowerPlex® 18E System.

Die Merkmale des PowerPlex® 18E Systems:

18 Loci entsprechend den Empfehlungen des ENFSI: Das Kit enthält den SE33-Locus, der für die Analyse von DNA-Proben aus europäischen Populationen besonders aussagekräftig ist. Mit einer Größe von 170-324 Basenpaaren ist der SE33-Locus der kleinste aller kommerziell erhältlichen Multiplexe.

Das Kit enthält den SE33-Locus, der für die Analyse von DNA-Proben aus europäischen Populationen besonders aussagekräftig ist. Mit einer Größe von 170-324 Basenpaaren ist der SE33-Locus der kleinste aller kommerziell erhältlichen Multiplexe. Alle Loci-Amplikons mit einer Länge von weniger als 325 Basenpaaren: Kürzere Amplikons gehen während der STR-Analyse seltener verloren und ermöglichen es den Laboren, Datenverluste zu vermeiden, wenn sie mit degradierten oder begrenzten Proben arbeiten.

Kürzere Amplikons gehen während der STR-Analyse seltener verloren und ermöglichen es den Laboren, Datenverluste zu vermeiden, wenn sie mit degradierten oder begrenzten Proben arbeiten. Qualitätsindikatoren für eine effiziente Fehlerbehebung: Wenn ein Experiment kein brauchbares Profil ergibt, bieten die Qualitätsindikatoren einen schnellen visuellen Hinweis darauf, was möglicherweise schief gelaufen ist, wie zum Beispiel Hemmung, Abbau oder Mangel an DNA in der Probe.

Das PowerPlex® 18E System und weitere Acht-Farben-Kits sind für die Verwendung mit dem Spectrum CE System und dem Spectrum Compact CE System vorgesehen, den Kapillarelektrophorese-Instrumenten von Promega, die die Acht-Farben-Fragmentanalyse unterstützen. Promega entwickelt und produziert bereits seit über 30 Jahren Produkte für die DNA-basierte Identifizierung von Menschen.

Erfahren Sie mehr über das PowerPlex® 18E System unter www.promega.com/Introducing18E

Über Promega Corporation

Die Promega Corporation ist ein Marktführer im Bereich der Bereitstellung innovativer Lösungen und technischer Unterstützung für die Life-Science-Branche. Das Portfolio des Unternehmens umfasst über 4.000 Produkte, die eine Reihe von biowissenschaftlichen Arbeiten in Bereichen wie Zellbiologie, DNA-, RNA- und Proteinanalyse, Arzneimittelentwicklung, Identifizierung von Menschen und molekulare Diagnostik unterstützen. Diese Tools und Technologien fanden im Laufe der letzten 45 Jahre eine immer breitere Anwendung und werden heute von Wissenschaftlern und Technikern in akademischen und staatlichen Forschungslaboren, in der Forensik, in der Pharmazie, in der klinischen Diagnostik sowie bei landwirtschaftlichen und ökologischen Tests eingesetzt. Der Hauptsitz von Promega befindet sich in Madison, WI, USA. Das Unternehmen unterhält zudem Niederlassungen in 16 Ländern und arbeitet weltweit mit mehr als 50 Vertriebspartnern zusammen. Erfahren Sie mehr unter www.promega.com.

