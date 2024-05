LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Putin:

"All die Lügen, die in diesen Tagen Putins Stärke unterstreichen sollen, sind in Wahrheit Hinweise auf seine Schwäche. Der gelernte KGB-Offizier glaubte an George Orwells Diktum, dass die Lüge, wenn sie mit aller Macht verbreitet wird, irgendwann in die Geschichte eingeht und zur Wahrheit wird. Genau dieses Denken könnte dem russischen Staatschef früher oder später politisch das Genick brechen."