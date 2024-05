Patrimonium Asset Management AG / Schlagwort(e): Ankauf

Patrimonium Private Equity und Wille Finance erwerben Mehrheit an :em engineering methods AG



08.05.2024 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung



Patrimonium Private Equity und Wille Finance erwerben Mehrheit an :em engineering methods AG



Baar (CH), 8. Mai 2024 - Patrimonium Private Equity und Wille Finance übernehmen die Mehrheit am spezialisierten Beratungsunternehmen und IT-Lösungsanbieter für die digitale Transformation :em engineering methods AG (":em AG") mit Hauptsitz in Darmstadt (DE)



Mit der neuen Plattform-Beteiligung erwirbt Patrimonium Private Equity eine weitere Beteiligung im Digitalisierungs-, IT- und Software-Sektor. Dies zeigt den verstärkten Fokus auf durch den Technologiewandel geprägte Geschäftsmodelle in wachstumsstarken Branchen.



Spezialisierter, stark wachsender Dienstleistungs- und Lösungsanbieter für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Industrieunternehmen



Die Beratung der digitalen Transformation von Engineering- und Fertigungsunternehmen im Bereich des Product Lifecycle Managements und der Einführung von "digitalen Zwillingen" ist ein attraktiver Wachstumsmarkt. Getreu der Vision "Wir liefern die digitale Zukunft für das Engineering" unterstützt :em AG die Umsetzung der digitalen Transformation und damit u.a. die Erhöhung der Effizienz, Produktivität, Agilität und die Verkürzung der "Time to Market".



Mit einem Team von über 100 Expertinnen und Experten und einem Fokus auf die DACH Region deckt :em AG mit einem umfassenden Portfolio an Beratungsleistungen und IT-Applikationen, u.a. der selbst entwickelten, KI-unterstützten SaaS-Lösung ReqMan® im Bereich Anforderungsmanagement den gesamten Produktlebenszyklus und die zugrundeliegende Unternehmensarchitektur von Blue Chip- und Mittelstandsunternehmen ab. :em AG hat eine starke Präsenz in den Sektoren Industrie und Automation, Mobilität und Transport, Elektro- und Informationstechnik, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Medizintechnik und Life Science.



Ziel der Beteiligung ist die Umsetzung der weiteren organischen und anorganischen Wachstumsstrategie der :em AG durch Weiterentwicklung der Branchenabdeckung, den Ausbau des Dienstleistungs- und Technologieportfolios, geographische Expansion und die Skalierung der eigenen Softwarelösung.



Kontinuität durch Beteiligung und starke Einbindung des Gründer-Teams



Die bisherigen Eigentümer der :em engineering methods AG, Dr. Erik Claassen, Christian Donges, Dr. Sven Kleiner und Dr. Marcus Krastel bleiben als Geschäftsführer und bedeutende Miteigentümer an Bord und setzen die gemeinsam definierte Strategie langfristig um.



"Unserer Vision folgend und bestärkt durch Ansprachen strategischer Käufer haben wir uns umfassend mit der Suche eines für den nächsten Wachstumsschritt optimalen Partners auseinandergesetzt. Die partnerschaftliche, unternehmerische und nachhaltige Herangehensweise und die langjährige Erfahrung von Patrimonium und Wille Finance in der erfolgreichen Weiterentwicklung von eigentümergeführten Unternehmen haben uns bereits im ersten Gespräch überzeugt - wir sind hochmotiviert, im Driver Seat zusammen mit unseren Partnern :em AG weiterzuentwickeln", erläutert Dr. Sven Kleiner die Wahl der Partner.



"Die Spezialisten-Positionierung in einem Wachstumsmarkt, das kundenzentrierte Vorgehen und der Mehrwert der :em Dienstleistungen für Industrieunternehmen haben uns von Beginn weg begeistert. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbsdrucks hat die Industrie die Notwendigkeit erkannt, ihre Prozesse entlang des Produktlebenszyklus zu digitalisieren. Mit dem Vorstandsteam haben wir vier Partner gefunden, die darauf brennen, das Unternehmen gemeinsam mit uns auf die nächste Stufe zu bringen", ergänzt Philippe Knüsel von Patrimonium Private Equity.



Neben den Aktivitäten im Digitalisierungs- und IT-Bereich mit Grouplink , TestSolutions und neu :em engineering methods AG umfasst das Portfolio von Patrimonium Private Equity HübnerKTB (Oberflächentechnik) und Octo Actuators (elektrische Antriebssysteme) in Deutschland sowie B+G Schweiz (Garten- und Landschaftsbau) und die Roth Gruppe (Gebäudeisolation und Brandschutz) in der Schweiz. Das Team von Patrimonium Private Equity hat über 20 Plattform-Investitionen in der DACH-Region und über 50 Add-on-Akquisitionen begleitet.

***** Kontakt



François Hutter

Head of Marketing

+41 58 787 00 08

media@patrimonium.ch ***** :em engineering methods AG



Die :em engineering methods AG wurde 2002 mit Sitz in Darmstadt gegründet und hat einen zweiten Standort in Böblingen. :em AG unterstützt mit einem umfassenden Portfolio an Beratungsdienstleistungen, Software-Entwicklung und einer eigenen SaaS-Lösung (ReqMan®) branchenübergreifend die digitale Transformation von Blue Chip- und Mittelstandskunden in DACH entlang des gesamten Produktlebenszyklus. :em AG entwirft Digitalisierungsstrategien und Roadmaps, hilft bei der Realisierung einer modellbasierten, digitalen Entwicklung und berät bei der Auswahl, Einführung und Umsetzung neuer IT-Systeme. Die Beratungsschwerpunkte liegen in den Themen Product Lifecycle Management und Digital Twin, Application Lifecycle Management, Model Based Engineering und Kooperations- und Anforderungsmanagement.

www.em.ag



Patrimonium Private Equity



Patrimonium Private Equity Advisors AG berät den Fonds Patrimonium Private Equity Fund SCSp ("Patrimonium Private Equity") und ist Teil von Patrimonium Asset Management AG, einem Schweizer Manager von Privatmarktanlagen, welcher in den Anlageklassen Immobilien, Private Debt, Private Equity und Infrastruktur investiert. Die Firma zeichnet sich durch einen direkten und verantwortungsbewussten Investitionsansatz aus und agiert vornehmlich in der Schweiz, in Deutschland und in benachbarten Ländern. Patrimonium Asset Management AG verwaltet Vermögen in der Höhe von CHF 4.5 Mrd (Stand 12.2023). Mit Büros in Lausanne, Zürich und Zug beschäftigt die Firma über 70 Mitarbeitenden.



Patrimonium Private Equity Fund SCSp ist eine Spezial-Kommanditgesellschaft luxemburgischen Rechts, die nur qualifizierten Anlegern vorbehalten ist. Der Prospekt, seine wesentlichen Informationen (falls zutreffend) sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte sind für Investoren des Fonds kostenlos und auf Anfrage bei der Fondsleitung, den Fondsvertriebsstellen oder dem Vertreter des Fonds in der Schweiz erhältlich. Der Schweizer Vertreter ist Acolin Fund Services AG, Cours de Rive 6, 1204 Genf, Schweiz. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'Ile, 1208 Genf, Schweiz.

www.patrimonium.ch



Wille Finance AG



Wille Finance wurde 2007 gegründet und ist ein langfristig orientiertes Schweizer Family Office, das sich auf Direktinvestitionen in den Bereichen Private Equity, Venture Capital und Immobilien fokussiert. Wille Finance beschäftigt mehr als 25 Mitarbeitende und hat bisher in über 40 Unternehmen investiert. Im Private Equity liegt der Fokus geographisch auf Schweiz, Deutschland und Österreich und thematisch auf Buy & Build Strategien in den Bereichen Technologie/SaaS, Business Services, und Life Sciences.

www.willefinance.com

***** PATRIMONIUM ASSET MANAGEMENT AG



Lausanne-Crissier

Chemin des Lentillières 15

1023 Crissier

Switzerland

+41 58 787 00 00



Zurich

Talacker 50

8001 Zurich



Zug

Zugerstrasse 74

6340 Baar



Your Partner in Private Markets ***** Disclaimer: Die veröffentlichten Informationen und Meinungen stellen weder eine Einladung noch ein Angebot zur Durchführung oder Beendigung einer Investition oder eine Einladung oder ein Angebot zur Durchführung einer anderen Transaktion dar. Die bereitgestellten Informationen und Meinungen stellen keine Empfehlungen oder Entscheidungshilfen für Investitionen und andere Angelegenheiten dar und sind in keiner Weise als Beratung gedacht. Jede Anlageentscheidung muss auf einer Analyse der damit verbundenen Risiken (einschliesslich aller rechtlichen, regulatorischen, steuerlichen oder sonstigen Folgen) sowie auf der entsprechenden, spezifischen Beratung durch einen unabhängigen Fachmann beruhen. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar, berücksichtigen die persönlichen Umstände des Empfängers in keiner anderen Weise und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Anleger sollten sich an einen qualifizierten Steuerberater wenden, um sich über die möglichen steuerlichen Folgen des Besitzes, Kaufs oder Verkaufs von Anteilen an Unternehmen, Fonds oder anderen Anlageinstrumenten zu informieren. Das vorliegende Dokument wurde von der Patrimonium Asset Management AG mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen entsprechen der Sicht von Patrimonium Asset Management AG zum Stichtag; sie können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Die in der vorliegenden Publikation enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengetragen, die als zuverlässig eingestuft werden. Die Patrimonium Asset Management AG gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich deren Zuverlässigkeit und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Image





Ende der Medienmitteilungen