FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch etwas schwächer tendiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0740 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0766 Dollar festgelegt.

Am Morgen dürften Produktionsdaten aus der deutschen Industrie Aufmerksamkeit erzeugen. Tags zuvor hatten Auftragszahlen abermals Enttäuschung hervorgerufen und die schwierige Lage der Industrie untermauert.

Auch aus Spanien werden zur Wochenmitte neue Zahlen aus dem verarbeitenden Gewerbe erwartet. In den USA äußern sich einige hochrangige Vertreter aus der Zentralbank Federal Reserve./bgf/zb