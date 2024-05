DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: ausgezeichnetes Q1 - solide Ergebnisse mit +12% Umsatzwachstum & überproportionalem ber. EBITDA-Anstieg (+62%)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Reinach (pta/08.05.2024/07:00) - AD-HOC-MITTEILUNG Reinach (Aargau), 08. Mai 2024 [ Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR ]

Montana Aerospace AG mit ausgezeichnetem ersten Quartal - solide konzernweite Ergebnisse mit +12% (yoy) Umsatzwachstum und überproportionalem bereinigten EBITDA-Anstieg (+62%)

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender, hochgradig vertikal integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrt-, E-Mobility- und Energieindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten, veröffentlicht heute die Ergebnisse des ersten Quartals 2024.

Höhepunkte Q1 2024:

* Finanzkennzahlen: Nettoumsatz wuchs um 12,1% auf EUR 395.7 Mio.; bereinigtes EBITDA [ 1 ] stieg um EUR 14,6 Mio. auf EUR 38,2 Mio. (+61,7%); positiver Nettogewinn im ersten Quartal (EUR 2,7 Mio. in Q1 2024 versus EUR -17,5 in Q1 2023) bestätigt den richtigen Kurs für das Gesamtjahr * Nettoumsätze Segmente: Aerostructures: +25%, E-Mobility: -14%, Energy: +6% * Ber. EBITDA Segmente: Aerostructures: +94%, E-Mobility: -42%, Energy: +14% * Guidance 2024 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet Nettoumsatz in Höhe von EUR 1,7 Mrd. für das Geschäftsjahr 2024 sowie ein bereinigtes EBITDA in Höhe von EUR 180-200 Mio.; klares Bekenntnis zum Ziel der Erreichung eines positiven Free Cash Flow sowie eines positiven Nettogewinns * Segment-Guidance 2024: Aerostructures Nettoumsatz: EUR 950 Mio.; Energy Nettoumsatz: >EUR 580 Mio.; E-Mobility Nettoumsatz: >EUR 200 Mio. * Guidance 2025 erneut bestätigt: Montana Aerospace AG beabsichtigt, ihren Nettoumsatz auf nahezu EUR 2 Mrd. zu steigern, und dabei ein EBITDA von mehr als EUR 250 Mio. zu erwirtschaften

Ausgezeichnetes erstes Quartal 2024 für Montana Aerospace

Die Ergebnisse der ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2024 entsprechen unseren Prognosen für die Segmente Aerostructures und Energy und liegen leicht unter den Erwartungen für das Segment E-Mobility. Zu den Höhepunkten der Ergebnisse für das erste Quartal 2024 zählen der Nettoumsatz (EUR 207,8 Mio., +24,6 % gegenüber Q1 2023) und das bereinigte EBITDA (EUR 29,4 Mio., +93,7 % versus Q1 2023) des Segments Aerostructures. Zum ersten Mal seit dem Börsengang meldet Montana Aerospace einen positiven Nettogewinn im ersten Quartal (EUR 2,7 Mio. in Q1 2024). Dies bestätigt den eingeschlagenen Weg hin zu einem positiven Nettogewinn für das gesamte Geschäftsjahr 2024.

Nettoumsatz

In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024 erwirtschaftete Montana Aerospace einen konsolidierten Nettoumsatz von EUR 395,7 Millionen, was einem Anstieg von 12,1 % gegenüber EUR 353,1 Millionen im ersten Quartal des Vorjahres entspricht. Den größten Beitrag zum Nettoumsatz leistete das Segment Aerostructures mit EUR 207,8 Mio., dicht gefolgt vom Geschäftsfeld Energy (EUR 147,6 Mio.). Die positive Umsatzentwicklung war größtenteils organisch bedingt, wurde aber auch durch die Akquisitionen von ASCO im Bereich Aerostructures und Sao Marco im Bereich Energy (beide im Jahr 2022) unterstützt. Der Nettoumsatz des Segments E-Mobility war im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, was erneut auf die geringeren Verkäufe von recycelten Rundbarren aus Aluminium auf dem externen Markt zurückzuführen ist. Insgesamt weist Montana Aerospace eine konstant starke "order to bill ratio" von >1 auf.

EBITDA

Unter Berücksichtigung einmaliger und nicht operativer Effekte - insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit dem Management-Aktienoptionsprogramm (MSOP) und Rechtskosten - erreichte das bereinigte EBITDA in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 einen Wert von EUR 38,2 Mio., was einen Anstieg gegenüber EUR 23,6 Mio. im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 bedeutet. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 9,7% in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024 im Vergleich zu 6,7% in Q1 2023. Das bereinigte EBITDA wird nach wie vor durch externe Probleme in der Lieferkette beeinträchtigt, mit denen ASCO im Segment Aerostructures auf seinem Weg hin zur vollständigen Integration konfrontiert ist.

Auf nicht bereinigter Ebene stieg das ausgewiesene Konzern-EBITDA der Gruppe von EUR 21,4 Mio. in den ersten drei Monaten 2023 auf EUR 37,7 Millionen im ersten Quartal 2024, was einen Anstieg von 76,6% bedeutet und dem Wachstum des bereinigten EBITDA entspricht (Anstieg von 61,7% im Vergleich zur Vorjahresperiode). Diese Steigerung des EBITDA ist im Wesentlichen auf die deutliche Verbesserung der Produktionsleistung zurückzuführen (Nettoumsatz plus Veränderung des Bestands an Fertigerzeugnissen; +EUR 50,2 Mio. im Vergleich zu 2023).

Signifikante Skaleneffekte konnten erzielt werden, da der Materialaufwand (EUR 260,3 Mio. in den ersten drei Monaten 2024 gegenüber EUR 234,4 Mio. im gleichen Zeitraum 2023) und der Personalaufwand (EUR 78,6 Mio. in Q1 2024 gegenüber EUR 70,3 Mio. in Q1 2023) unterproportional zum Umsatz gestiegen sind. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird.

Die beiden Anpassungen des ausgewiesenen EBITDA in den ersten drei Monaten 2024 waren die Rechtskosten (EUR 0,08 Mio.) und die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Management-Aktienoptionsprogramm (MSOP) (EUR 0,4 Mio.). Insgesamt beliefen sich die Anpassungen auf EUR 0,5 Mio..

Entwicklung von Nettoumsatz und bereinigtem EBITDA nach Segmenten

in EUR Mio. Aerostructures E-Mobility Energy Q1 2023 Q1 2024 Q1 2023 Q1 2024 Q1 2023 Q1 2024 Nettoumsatz 166,8 207,8 47,2 40,7 139,8 147,6 jährliches Wachstum +24,6% -13,7% +5,6% Bereinigtes EBITDA 15,2 29,4 3,3 1,9 7,2 8,2 jährliches Wachstum +93,7% -42,4% +14,0%

Die Nettoumsätze und bereinigten EBITDA-Werte der Segmente in den ersten drei Monaten 2024 zeigen, dass Aerostructures und Energy die Haupttreiber des Wachstums von Montana Aerospace sind. Aerostructures verzeichnete ein Umsatzwachstum von +24,6% mit einem Nettoumsatz von EUR 207,8 Millionen, während Energy einen Umsatzanstieg von +5,6% mit einem Nettoumsatz von EUR 147,6 Millionen aufwies. Lediglich der Geschäftsbereich E-Mobility verzeichnete einen leichten Umsatzrückgang (EUR 40,7 Mio. in den ersten drei Monaten 2024 gegenüber EUR 47,2 Mio. im gleichen Zeitraum 2023), was auf die anhaltend geringere Nachfrage nach recycelten Aluminium-Rundbarren auf dem externen Markt zurückzuführen ist. Nichtsdestotrotz liegt der Wert des bereinigten EBITDA für das Segment E-Mobility innerhalb unserer Prognose, und hat das Potenzial, diese in den kommenden Quartalen zu übertreffen. Das Geschäftsfeld Energy erzielte ein bereinigtes EBITDA in Höhe von EUR 8,2 Mio., was einem Anstieg von +14,0 % im Vergleich zum ersten Quartal 2023 gleichkommt. Hierdurch etabliert sich das Segment weiter als starkes Wachstumsgeschäft und spiegelt den Zustand des Marktes wider, der sich von einem Push- zu einem Pull-Markt entwickelt hat. Das Segment Aerostructures verzeichnete ebenfalls eine deutliche Verbesserung des bereinigten EBITDA in Höhe von +93,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und erzielte einen Wert von EUR 29,4 Mio. im ersten Quartal 2024, trotz der Herausforderungen in der Lieferkette bei ASCO.

Trade Working Capital

In Bezug auf das nicht betriebsnotwendige Nettoumlaufvermögen (Trade Working Capital, TWC) gehen wir davon aus, dass wir, wie angekündigt, bis Ende 2024 in allen Segmenten ein deutlich niedrigeres und nachhaltigeres TWC-Niveau erreichen werden. Ende 2023 gab es aus Optimierungsgründen einige verspätete Zahlungen. Dies wird sich in Zukunft ändern, da die Zahlungen früher erfolgen werden, im Einklang mit früheren ersten Quartalen der jeweiligen Geschäftsjahre. Während unser Nettoumsatz um 12% wuchs, stiegen die Vorräte jedoch um nur etwa 3% - dies belegt unseren Kurs hin zu einem effektiveren Management des Trade Working Capital.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis verbesserte sich von EUR -11,9 Mio. am Ende des ersten Quartals 2023 auf EUR -9,1 Mio. am Ende des ersten Quartals 2024, was durch Netto-Wechselkursgewinne in Q1 2024 im Vergleich zu Netto-Wechselkursverlusten in Q1 2023 positiv beeinflusst wurde.

Ausblick

Montana Aerospace geht mit Zuversicht in das Geschäftsjahr 2024. Betreffend unserer Guidance für 2024 erwarten wir einen Nettoumsatz von rund EUR 1,7 Mrd., sowie ein bereinigtes EBITDA in der Größenordnung von EUR 180 bis 200 Mio.. Darüber hinaus bekennen wir uns klar dazu, einen positiven Free Cash Flow und Nettogewinn zu erwirtschaften. Außerdem will Montana Aerospace sein Portfolio straffen und sich in Zukunft zu einem reineren Aerostructures-Unternehmen entwickeln.

Unser Segment Aerostructures wird mit einem prognostizierten Nettoumsatz von rund EUR 950 Mio. der Hauptwachstumstreiber bleiben, gefolgt vom Segment Energy, wo wir einen Umsatz von über EUR 580 Mio. EUR erwarten. Für unser Segment E-Mobility prognostizieren wir für das Geschäftsjahr 2024 einen Nettoumsatz von rund EUR 200 Mio..

Für das Geschäftsjahr 2025 beabsichtigt die Montana Aerospace AG, ihren Nettoumsatz auf nahezu EUR 2 Mrd. zu steigern, und dabei ein EBITDA von mehr als EUR 250 Mio. zu erwirtschaften.

Konferenzschaltung

