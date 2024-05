Vaduz (ots) -Das Ausländer- und Passamt (APA) hat am 3. Mai 2024 die erste Schlussauslosung von Aufenthaltsbewilligungen in diesem Jahr durchgeführt. Dabei wurden unter der Aufsicht einer Landrichterin 18 Aufenthaltsbewilligungen zur Erwerbstätigkeit und sechs zur erwerbslosen Wohnsitznahme ausgelost.Diese Auslosungsrunde fand erstmals von der Anmeldung zur Vorauslosung, über die Ziehungen, bis zur Information über den Ausgang der Schlussauslosung komplett digital statt. Mit der eAuslosung kann eine kontinuierliche, wesentlich schnellere und an einen grösseren Personenkreis gerichtete Information sichergestellt werden. Durch das elektronische Verfahren hat sich der Aufwand für die Teilnehmenden wie auch für das APA deutlich reduziert. Dass das digitale Auslosungsverfahren auf grosse Akzeptanz stösst, zeigt auch die Rekordzahl an Teilnehmenden: Gesamthaft haben an dieser Auslosungsrunde 729 Erwerbstätige und 111 Erwerbslose aus 23 verschiedenen EWR-Staaten teilgenommen.Die ausgelosten Erwerbstätigen stammen aus Österreich (8), Deutschland (6), Italien (3) und Ungarn (1). Die Aufenthaltsbewilligungen zur erwerbslosen Wohnsitznahme gingen an Staatsangehörige aus Deutschland (3), Österreich (2) sowie Rumänien (1). Bei den Erwerbstätigen gingen elf der 18 Aufenthaltsbewilligungen und bei der erwerbslosen Wohnsitznahme vier von sechs Aufenthaltsbewilligungen an Männer.Nächste AuslosungsrundeAnmeldungen für die zweite Auslosungsrunde 2024 können zwischen dem 1. und 31. August 2024 über das elektronische Anmeldeformular auf der Homepage des APA vorgenommen werden. Dieses kann ab Mitte Juli 2024 unter der Internetadresse www.apa.llv.li aufgerufen werden.Pressekontakt:Ausländer- und PassamtThomas Amann, Leiter Bewilligungen und HeimatschriftenT +423 236 61 45Thomas.Amann@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100919226