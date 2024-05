EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

ecotel startet gestärkt in das Geschäftsjahr 2024



08.05.2024 / 08:00 CET/CEST

B2B-Segment mit leichtem Wachstum

Gesamt-Umsatz: 28,1 Mio. EUR (Vj. 28,6 Mio. EUR)

Rohertrag: 8,1 Mio. EUR (Vj. 8,1 Mio. EUR)

Operatives EBITDA: 1,8 Mio. EUR (Vj. 3,4 Mio. EUR)

Rollout neuer Großprojekte gestartet

Düsseldorf, 8. Mai 2024



Das erste Quartal 2024 verlief nach Plan. Der Umsatz im Segment ecotel Geschäftskunden konnte auf 11,5 Mio. EUR (Vj. 11,4 Mio. EUR) leicht gesteigert werden. Die kürzlich abgeschlossenen, neuen Großaufträge befinden sich planmäßig in der Umsetzung und werden voraussichtlich ab dem 2. Quartal zu deutlicheren Umsatzsteigerungen im Segment ecotel Geschäftskunden beitragen. Der Rohertrag in diesem Segment ist im ersten Quartal 2024 erwartungsgemäß leicht auf 7,6 Mio. EUR (Vj. 7,7 Mio. EUR) gesunken, da im Vergleichszeitraum 2023 positive Einmaleffekte von 0,3 Mio. EUR enthalten waren. Im Vergleich ohne diese Effekte ist der Rohertrag im Segment ecotel Geschäftskunden um 0,2 Mio. Euro angestiegen.



Der Umsatz im Segment ecotel Wholesale war mit 16,6 Mio. EUR planmäßig unter dem des Vergleichsquartals (17,2 Mio. EUR). Bei gesunkenem Umsatz konnte der Rohertrag um 0,1 Mio. EUR auf jetzt 0,5 Mio. EUR (Vj. 0,4 Mio. EUR) gesteigert werden. Grund dafür ist der steigende Anteil margenstarker Wholesale-Data Leistungen im Gesamt-Umsatzmix.



Im ersten Quartal wirkten sich erwartungsgemäße Anlaufinvestitionen für die Umsetzung neuer Großprojekte belastend auf das operative EBITDA aus, welches im ersten Quartal 1,8 Mio. EUR (Vj. 3,4 Mio. EUR) betrug. Neben den Anlaufinvestitionen ist zu berücksichtigen, dass im Vorjahr Erträge aus der Übertragung von Nutzungsrechten an Internetressourcen in Höhe von 1,4 Mio. EUR und der oben beschriebene Rohertragseffekt von 0,3 Mio. EUR im operativen EBITDA enthalten waren. Im Vergleich ohne diese Effekte ist das operative EBITDA leicht angestiegen (1,8 Mio. EUR; Vj. ohne Effekte: 1,7 Mio. EUR). Mit den prognostizierten Umsatzsteigerungen erwarten wir im weiteren Jahresverlauf auch weitere Steigerungen des operativen EBITDA.



Das betriebliche Ergebnis (EBIT) betrug im ersten Quartal 0,4 Mio. EUR. Gegenüber dem Vergleichsquartal ergibt sich somit ein deutlicher Rückgang von 5,6 Mio. EUR. Die im ersten Quartal des Vorjahres veräußerten Nutzungsrechte an Internetressourcen trugen nach Abzug aller mit dieser Transaktion verbundenen Kosten mit rund 5,4 Mio. EUR zum EBIT bei. Im Vergleich ohne Einmaleffekte lag das erste Quartal 2024 demnach auf dem Niveau des Vorjahres.



Nach Abzug der erwartungsgemäß leicht geringeren Abschreibungen von 1,1 Mio. EUR (Vj. 1,3 Mio. EUR), der Berücksichtigung des Finanzergebnisses in Höhe von 0,0 Mio. EUR (Vj. 0,4 Mio. EUR) sowie Steuern von 0,1 Mio. EUR (Vj. -2,0 Mio. EUR) hat ecotel im ersten Quartal ein Ergebnis in Höhe von 0,3 Mio. EUR (VJ. 4,5 Mio. EUR) erzielt. Das entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,08 EUR (Vj. 1,29 EUR).



Der kürzlich kommunizierte strategische Wechsel und Ausbau im Vorstand wird den beschrittenen Wachstumspfad mit Fokus auf Cloud-Kommunikation und intelligente Breitbandlösungen für Firmenkunden (cloud & fiber) im weiteren Jahresverlauf zusätzlich unterstützen.



An der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 hält der Vorstand unverändert fest.

Im Einzelnen erwartet der Vorstand für das Jahr 2024 folgende Entwicklungen:

(in Mio. EUR) Prognose 2024 Konzernumsatz 108 - 112 davon ecotel Geschäftskunden 48 - 52 davon ecotel Wholesale 50 - 60 Rohertrag 33 - 35 davon ecotel Geschäftskunden 31 - 33 davon ecotel Wholesale 2 - 3 Operatives EBITDA 9 - 10 davon ecotel Geschäftskunden 8 - 9 davon ecotel Wholesale ~ 1 Konzernüberschuss > 2



Über die ecotel communication ag:



Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt.

Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 225 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 15.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten.



