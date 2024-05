LONDON (dpa-AFX) - Nach einem Ausfall elektronischer Grenzkontrollen an einigen britischen Flughäfen ist das Problem behoben. "eGates an den britischen Flughäfen sind kurz nach Mitternacht wieder in Betrieb genommen worden", teilte das britische Innenministerium Medienberichten zufolge am Mittwoch mit. Die Ausfälle seien durch ein Problem mit dem Systemnetzwerk verursacht worden. Hinweise auf böswillige Cyber-Aktivitäten habe es nicht gegeben.

Laut dem britischen Medium BBC bestätigten Flughäfen wie Heathrow, Gatwick, Edinburgh, Birmingham, Bristol, Newcastle und Manchester, dass es wegen der Ausfälle an den sogenannten eGates zu Verzögerungen bei der Ankunft am späten Dienstagabend kam. Passagiere mussten demnach länger bei der Passkontrolle anstehen. Die eGates können mit Hilfe von Gesichtserkennung die Identität einer Person automatisiert überprüfen./vni/DP/zb